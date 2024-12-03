شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة حلوان للأسمدة بقيمة 4.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة حلوان للأسمدة، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 15 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار جنيه، وصفقة على شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني بحجم تداول 11.2 مليون سهم بقيمة 112.1 مليون جنيه، وصفقة على شركة الإسكندرية للاستثمار والسياحة بحجم تداول 387.3 ألف سهم بقيمة 3.9 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 29.5 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار جنيه عبر تنفيذ 86 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 865.7 مليون ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.7 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.55%، والعرب على 4.69%، واستحوذت المؤسسات على 36.59% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.4%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 16.2 مليون جنيه، 13.7 مليون جنيه، 39.6 مليون جنيه، 83.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 19.7 مليون جنيه، 83.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 30628 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 37827 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13460 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 8460 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11603 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 8459 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة.