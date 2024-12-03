شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى العالم إنتاج خيوط صناعية من الزجاج فى مصانع سويسرا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

‏استعرض الزميل عبد الحليم سالم الكاتب الصحفي باليوم السابع من خلال تلفزيون الخليج 365 عملية تصنيع الخيوط الصناعية من الزجاج لأول مرة في العالم، وذلك في مصانع سويسرا، جاء ذلك على هامش جولة الخليج 365 في مصانع ريتر العالمية وخلال تفقد مصانع شركة إس إس أم ssm المتخصصة في الصناعة، تبين أنها تقوم بتصنيع تلك النوعية من الخيوط.



وكشف روبن جتبرود، مدير الإنتاج بمصانع إس إس إم، أحد مصانع ريتر العالمية، ‏أن الخيوط الزجاجية يتم استخدامها في العديد من الصناعات لعل من أهمها تبطين الأنابيب، بحيث تكون عازل للصوت بشكل كبير، كما يتم استخدامها في الصناعة لكن بخلطها خيوط أخرى أو تحسين ملمسها حتى يمكن ارتدائها سهل.



‏وأشار إلى إن من أهم المميزات في الخيوط الزجاجية أنها تتحمل درجات الحرارة العالية لأكثر من 1000 درجة، وهو ما لا يمكن لأي خيط آخر تحمله، سواء المصنوع من النيلون أو البوليستر أو حتى من الأقطان، وهذا الأمر يعطي ميزة كبيرة للخيوط المصنعة من الزجاج.

كما استعرض عملية تصنيع الخيوط وكافة مراحل تطورها، لافتا إلى أن هناك العديد من الماكينات الأخرى التي تم توريدها لشركة غزل دمياط بمصر والتي تصنع ملابس الجينز من نوعية أخرى من الخيوط وليست من الخيوط الزجاجية.