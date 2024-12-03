شكرا لقرائتكم خبر عن Moana 2 يسيطر على شباك التذاكر العالمى بعد أيام من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فيلم Moana 2 من السيطرة على شباك التذاكر العالمى، وذلك بعدما بدأ عرض الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة من إنتاج ديزني للفيلم الأصلي الذي صدر عام 2016 في دور العرض السينمائية في مختلف دور العرض يوم الأربعاء 27 نوفمبر الماضى، وحقق 221 مليون دولار في أول خمسة أيام من عرضه في دور العرض الأمريكية.

وحقق فيلم Moana 2، الذي يمثل أيضًا أكبر ظهور لشركة ديزنى خلال عام 2024، حتى الآن أكثر من 386 مليون دولار على المستوى الدولي.

يعيد فيلم Moana الثاني الجمهور إلى بولينيزيا، حيث يتم استدعاء الشخصية الرئيسية البحرية لاستكشاف المحيطات بشكل أكبر بحثًا عن جزيرة مفقودة تسمى Motufetū.

الفيلم من بطولة روز ماتافيو، وديفيد فين، وهوالا تشونج، وخاليسي لامبرت تسودا، وتيمويرا موريسون، ونيكول شيرزينجر بالإضافة إلى بطلى العمل أولي كرافاليو، 24 عامًا، ودواين جونسون، 52 عامًا.

وذلك بعدما وجه دواين جونسون "ذا روك"، رسالة خاصة لعشاق السينما قبل عرض فيلم Moana 2 هذا الأسبوع، قائلا: "غنوا أثناء الفيلم إذا كنتم تحبونه"، وخلال العرض الأول لفيلم ديزني في المملكة المتحدة، قال النجم الكبير دواين جونسون، لهيئة الإذاعة البريطانية: "غنوا.. لقد دفعتم أموالكم التي كسبتموها بشق الأنفس لشراء تذكرة، ودخلتم إلى مسرحية موسيقية وأصبحتم منجذبين إليها.. غنوا خاصة إذا كنتم تحبون الموسيقى، فهذا هو الجزء الممتع".

وفي الوقت نفسه، تأملت أولي كرافاليو، في التأثير الذي أحدثته شخصيتها، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم أن أداءها سيثير مثل ردود الفعل المتوهجة هذه عندما تم التعاقد معها لأول مرة للفيلم.

وأضافت الممثلة: "كنت أعلم أنه سيغير حياتي، لكن يبدو أنه غير أيضًا حياة العديد من الأشخاص الآخرين"، وتابعت: "لذا في بعض الأحيان عندما أقابل أطفالًا في هذا العمر الخاص حقًا، أشعر وكأنني سانتا، حيث ينظرون إليّ ويقولون، "أنتِ موانا؟.. ويصدقون ذلك، وهذا يسعد قلبي".