سيد الناس يعيد بشرى للمشاركة في دراما رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - تعاقدت الفنانة بشرى على المشاركة في مسلسل "سيد الناس" الذي تخوض به الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025؛ إذ أعاد هذا العمل "بشرى" للمنافسة الرمضانية من جديد، وذلك بعد آخر مشاركة لها في مسلسل "الاختيار" الذي عُرض في رمضان 2021، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً.

تفاصيل مسلسل "سيد الناس"

سكرين شوت من ستوري حساب بشرى على إنستغرام

بشرى تدخل عالم البرامج التليفزيونية

تدور أحداثفي إطار اجتماعي شعبي، وتأتي أحداثه خلال 30 حلقة، ويشارك ببطولة المسلسل كلٌّ من: عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، ياسين السقا. بينما يُجرى التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل، الذي يكتبه الصحفي خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.تخوض الفنانة بشرى تجربة جديدة بعيداً عن عالم التمثيل والإنتاج؛ حيث قررت دخول عالم تقديم البرامج التليفزيونية، وتعاقدت على تقديم برنامج جديد يحمل اسم "بره الصندوق"؛ حيث يأتي ذلك بعدما خاضت تجربة تقديم البرامج الإذاعية، عبْر راديو "نغم إف إم" قبل نحو 7 أعوام تقريباً.

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أحدث أغاني بشرى

على جانبٍ آخر، طرحت الفنانةأحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم "بيني وبينك كلمة"، وذلك عبْر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب". وهي من كلمات محمد إبراهيم، ألحان وتوزيع عبدالله هميم، ورؤية فنية سيف عريبي. وجاءت الأغنية في إطار من اللوم والعتاب الذي وجّهتهللشخص الذي وقعت في غرامه؛ خاصةً بعد فراقهما عن بعضهما البعض؛ حيث تقول الكلمات: "إزاي على طول تبيعني، في عز ما أكون شاريك، يا حبيبي الحب كلمة باثبتها برد فعلي".

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