إن شاء الله ولد ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان دهوك السينمائي بالعراق

المخرج أمجد الرشيد: فيلم "إن شاء الله ولد" قصة حقيقية

فيلم "إن شاء الله ولد"- الصورة من الشركة المنتجة

شاهيناز العقاد: الفيلم معبّر عن أيّة امرأة في أيّ مجتمع

نجاح كبير لفيلم "إن شاء الله ولد"

فيلم "إن شاء الله ولد"- الصورة من الشركة المنتجة

وتأتي مشاركة الفيلم في المهرجان استمراراً لجولته بالمهرجانات العالمية؛ حيث حقق نجاحاً كبيراً في عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي، ضمن أسبوع النقاد، وسجل أول مشاركة لفيلم روائي طويل أردني في المهرجان العريق، وفاز بجائزة جانفاونديشن وجائزة ريل دور للفيلم الروائي الطويل، ونال الفيلم جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان بغداد السينمائي، كما وحصل على جائزة أفضل عمل أول، ضمن مسابقة السينما الآسيوية بمهرجان بنغالورو السينمائي الدولي بالهند، جائزة أفضل أداء من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وجائزة أفضل ممثلة من مهرجان شاشة آسيا والمحيط الهادي، ومهرجان تسالونيكي السينمائي الدولي، وجائزة أفضل سيناريو لفيلم روائي طويل في مهرجان ميستك السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية. ويضم فيلم "إن شاء الله ولد" في جعبته نحو 26 جائزة، كما شارك الفيلم في عدة مهرجانات أخرى تصل إلى 100 مهرجان دولي، من بينها: مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في التشيك، ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي، ومهرجان لندن السينمائي، ومهرجان سيدني السينمائي، ومهرجان تورونتو السينمائي الدولي، ومهرجان عمان السينمائي الدولي؛؛ حيث نافس على جائزة أفضل فيلم، ومسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان نواكشوط السينمائي الدولي بدورته الثانية بالعاصمة الموريتانية.

أبطال فيلم "إن شاء الله ولد"

بوستر فيلم "إن شاء الله ولد"- الصورة من الشركة المنتجة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - يتنافس الفيلم الأردني "" للمخرج أمجد الرشيد، على جوائز الدورة الـ11 لمهرجان دهوك السينمائي الدولي؛ حيث يتنافس في المسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة مع 8 أفلام أخرى من 9 دول من مختلف أنحاء العالم، وذلك في الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر الجاري، ويقام المهرجان في منطقة دهوك بالعراق؛ حيث يقدّم كلّ عام سينما جديدة ومثيرة من كل أنحاء العالم.كان المخرجقد نوّه بأن فيلم "إن شاء الله ولد" قصة حقيقية عن نوال، التي هزمها موت زوجها المفاجئ؛ لتصبح مُعرّضة لخطر فقدان منزلها لصالح صِهرها رفيق، بحسب قانون الميراث؛ ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى. وقد حاز الفيلم على أكثر من جائزة عالمية، وعُرض في مهرجان كان عام 2023 وتم ترشيحه ليمثل الأردن في جائزة الأوسكار 2024.قالت المنتجةعن الفيلم: "بالرغم من أنه يتناول قصة لامرأة أردنية، ولكن ما إذا تم اختيار أيّة امرأة في أيّ مجتمع آخر، ستكون مناسبة ومعبّرة عما يحدث فيه؛ فكل الأفلام التي شاركت في إنتاجها لو تم أخذها من الأردن ووضعها في أيّ بلد، ستكون معبّرة؛ لأنها تعبّر عن الإنسان، بصرف النظر عن المكان؛ فعندما شاهد جمهور مهرجان كان الفيلم، أُعجبوا بالفيلم وتأثروا به، كنت أعتقد أنه من الطبيعي أن يتأثر الجمهور العربي، ويشعر بالقضية لأنه يعيش تفاصيلها، لكن لم أتوقع أن يتأثر المجتمع الغربي أيضاً؛ فمن الواضح أن النساء في الكوكب تعيش نفس المعاناة".يمكنكِ قراءة بعد نجاحه في المهرجانات: انطلاق عرض فيلم إن شاء الله ولد تجارياًيأتي فيلم "إن شاء الله ولد" من إخراج أمجد الرشيد، ويشاركه التأليف ديلفين أجوت ورولا ناصر، وبطولة: منى حوا، وهيثم عمري، ويمنى مروان، وسلوى نقارة، ومحمد جيزاوي، وإسلام العوضي، وسيلينا ربابعة.يُذكر أن مشروع الفيلم فاز بالعديد من الجوائز: أربع جوائز من ورشة فاينال كات فينيسيا في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والجائزة الكبرى في مرحلة ما بعد الإنتاج «أطلس بوست برودكشن» في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما حصل على منحة تطوير من ملتقى القاهرة السينمائي، ومنحة سوق عمان لصناعة الأفلام، ومهرجان ثالونيسكي أجورا، وجائزة مهرجان فرايبورغ السينمائي الدولي بسويسرا، وحصل أيضاً على دعم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في دورتين؛ حيث حصل على دعم الإنتاج ودعم ما بعد الإنتاج. كما تم دعم الفيلم من قِبل حوافز التصوير في الأردن؛ حيث استفاد من الاستثناء الضريبي وبرنامج الحوافز الإنتاجية، بالإضافة إلى دعم الإنتاج من صندوق الأردن لدعم الأفلام وART ومؤسسة الدوحة للأفلام، وسبق حصول الفيلم على دعم صندوق البحر الأحمر للإنتاج أو لعمليات ما بعد الإنتاج في دورته الأولى، دعم من المركز الوطني الفرنسي للسينما المحلية والصور المتحركة «سي إن سي».لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».