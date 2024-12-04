ديفيد وفيكتوريا بيكهام يشاركان في أول مأدبة رسمية لهما بقصر باكنغهام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - منذ سنوات عدة، تربط الزوجين ديفيد وفيكتوريا بيكهام علاقة وثيقة وقوية بالعائلة المالكة البريطانية، حيث ظهر الزوجان في العديد من المحافل التي تخص أفراد العائلة المالكة، التي كان آخرها أمس عندما حضر الزوجان مأدبة العشاء الترحيبية بأمير قطر وزوجته.

ديفيد وفيكتوريا بيكهام في ضيافة الملك تشارلز بقصر باكنغهام

استقبل الملك تشارلز أمس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، في زيارة رسمية مقرر لها أن تستمر على مدار يومين، وذلك لتوطيد العلاقات القطرية البريطانية، ولمناقشة بعض القضايا التي تخص الشرق الأوسط، وانضم للملك تشارلز كيت ميدلتون وزوجها الأمير ويليام، بينما تغيبت الملكة كاميلا عن مراسم الاستقبال، حيث يستمر تعافيها من آثار عدوى في الصدر أصيبت بها منذ أسابيع قليلة.

وبعد مراسم الاستقبال، أقام الملك البريطاني مأدبة عشاء ملكية فخمة في قصر باكنغهام لأمير قطر وزوجته، حضرتها الملكة كاميلا، وبينما غابت كيت ميدلتون عن الحدث المتألق، إلا أن ديفيد وفيكتوريا بيكهام شاركا في مأدبة الدولة التي أقيمت لتكريم أمير قطر وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، وانضما إلى الملك تشارلز والملكة كاميلا والأمير ويليام، وتأتي دعوة ديفيد بيكهام بعد أن عمل سفيراً لكأس العالم في قطر عام 2022 وتمت دعوته بسبب علاقاته بالبلاد.

قد ترغبين في معرفة ديفيد لـ فيكتوريا بيكهام في يوم ميلادها: عليكِ أن تكوني فخورة بزواجك مني

ديفيد وفيكتوريا بيكهام في إطلالة ملكية

تألقت فيكتوريا بيكهام -التي تمتلك علامتها التجارية في الأزياء- بإطلالة ملكية من تصميمها الخاص، عبارة عن فستان أسود لامع طويل بأكمام طويلة، واعتمدت في تسريحة شعرها على الأسلوب البسيط والمُنسدل للخلف، بينما حملت حقيبة يد ذهبية.

أما ديفيد بيكهام -مالك نادي إنتر ميامي لكرة القدم- فقد بدا أنيقاً في بدلة رسمية سوداء مع قميص أبيض وسترة وربطة عنق على شكل فراشة، بينما ارتدت زوجته فيكتوريا فستاناً أسود بأكمام طويلة مع تفاصيل ملتوية عند الخصر.

مشاركة ديفيد وفيكتوريا بيكهام في الأحداث الملكية

Embed from Getty Images

لم تكن مشاركة ديفيد وفيكتوريا بيكهام في هذا الحدث الملكي هي الأولى لهما مع العائلة، حيث شارك الزوجان في العديد من الأحداث الملكية على مر السنين، حضر كل من فيكتوريا وديفيد حفل زفاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون، بالإضافة إلى زفاف الأمير هاري وميغان ماركل.

كما تعاون ديفيد بيكهام مع الأمير ويليام في مبادرات خيرية مثل جهود جمع التبرعات الأخيرة لصالح سيارة إسعاف لندن الجوية، بالإضافة إلى ذلك، شارك قائد منتخب إنجلترا السابق في حفل جائزة Earthshot لعام 2022 في بوسطن مع الأمير والأميرة، بالإضافة إلى مكالمة فيديو عام 2020 لحملة الصحة العقلية Heads Up.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».