شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ هندسة طرق: شبكة الطرق والمحاور الجديدة جذبت المستثمرين إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد الصادق عوف، أستاذ هندسة الطرق، أنه كان لابد من جذب استثمارات جديدة سواء عربية أو أجنبية إلى مصر وأن يتم تطوير البنية التحتية بشكل لائق، وأهم هذه العناصر هو شبكة الطرق والمحاور التى تربط حاليا جميع المحافظات، حيث زادت الشبكة بأطوال 30% عما كانت عليه قبل 10 سنوات.

وأضاف محمد الصادق عوف، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه بتحسين شبكة الطرق فإن الدولة المصرية احتلت المركز الـ18 عالميا بعدما كانت تحتل المركز الـ118، وبالتالى سبقت دول عديدة وعريقة وكانت متقدمة أكثر من ذلك.

وأوضح محمد الصادق عوف أن شبكة الطرق والمحاور التى أقامتها الدولة جذبت المستثمرين إلى مصر، وخير دليل مشروع تطوير رأس الحكمة والذى لم يكن يقام بدون تطوير الساحل الشمالى، وبدون العمل فى مشروع القطار الكهربائى السريع.

ولفت محمد الصادق عوف إلى أن جميع المشروعات التى تمت فى مجال النقل بشكل عام منذ أن تولى الرئيس السيسى مسئولية الدولة المصرية كانت هى العامل الأساسى الجاذب للاستثمار، فضلا عن امتداد شبكات الطرق والنقل للمناطق النائية التى لم تكن تصل إليها من قبل.