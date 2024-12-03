شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحولت بحيرة زيورخ لثروة ومصدر جذب عالمى للسياحة فى سويسرا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏استعرض تليفزيون الخليج 365، العديد من عوامل الجذب وجمال الطبيعة المحيطة ببحيرة زيورخ في سويسرا، والتى تعد واحدة من أهم البحيرات فى أوروبا، ولاسيما أنها تعد مصدر مهم للأسماك، بالإضافة إلى جذب ملايين السياح سنويا نظرا للطبيعة الساحرة المحيطة به.

وأشار ‏الزميل عبد الحليم سالم، الكاتب الصحفي باليوم السابع إلى العديد من المقومات السياحية في تلك المنطقة الهامة، وفي ذلك الوقت تحديدا من السنة، حيث إنه في بعض الأحيان تحيط الثلوج بتلك البحيرة، وفي أغلب الأحيان تتحول إلى منطقة واحة خضراء لا مثيل لها في العالم كله كما يحيط ببحيرة زيورخ أفخم المساكن والفيلات وأفخم المطاعم وأغلاها سعرا، وهى تلك المطاعم التي يرتديها السياح الذين يصلون إلى تلك المنطقة كل عام.