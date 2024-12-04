شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حاد لأسعار النفط في ظل تراجع المخاوف بشأن وفرة الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تعاملات يوم الثلاثاء بارتفاع حاد، في ظل تراجع المخاوف بشأن وفرة الإمدادات في السوق على أمل قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في تجمع أوبك بلس تأجيل خططها لزيادة الإنتاج النفطي لعدة أشهر.

في الوقت نفسه تزايدت التوقعات بنمو الطلب على النفط في الصين أكبر دولة مستوردة للخام في العالم، مع ظهور مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني.

كما تلقت أسعار الخام دعمًا من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد تقارير عن قصف إسرائيل جنوب لبنان بما يهدد الهدنة القائمة.

سعر خام غرب تكساس

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بمقدار 84ر1 دولار بنسبة 7ر2% إلى 94ر69 دولار للبرميل تسليم يناير.

في حين ارتفع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 79ر1 دولار، أي بنسبة 5ر2% إلى 62ر73 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل.