كوريا الجنوبية تنقسم!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال الجيش الكوري الجنوبي إنه سيدعم أمر الرئيس بالأحكام العرفية، بينما صوت البرلمان على منع إعلان الأحكام العرفية، وكررت واشنطن بأنها تراقب"بقلق بالغ".

وبينما تدور الاشتباكات خارج مبنى البرلمان، عقد الساسة في الداخل جلسة للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وكان الرئيس يون سوك يول أعلن في وقت سابق الأحكام العرفية - مما أثار الغضب بين أحزاب المعارضة.

وصوت البرلمان على منع إعلان الطوارىء، حيث قال رئيس البرلمان إنه غير صالح. وحضر الجلسة حوالي 190 من أصل 300 عضو في البرلمان.

موقف واشنطن

وفي واشنطن، أكد نائب المتحدث الرئيسي فيدانت باتيل أن الولايات المتحدة لم يتم إبلاغها بإعلان الأحكام العرفية مسبقًا، لكنه قال إن التحالف بين أميركا وكوريا الجنوبية لا يزال "قويًا".

ويقول إن هناك "عملاً مهماً نريد أن نستمر في القيام به" وأن سيول "شريك حيوي".

وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي للرئيس يون سوك يول أن يحترم تصويت البرلمان ويلغي الأحكام العرفية رسميًا، قال: "نريد أن يتم حل هذا الأمر سلميًا ووفقًا لسيادة القانون.

وأضاف: "من المؤكد أن تصويت الهيئة التشريعية لتمرير شيء ما سيكون متسقًا مع قانون ذلك البلد".

ويقول باتيل إن الولايات المتحدة تواصل محاولة إشراك نظيراتها في كوريا الجنوبية لكنها ترفض التعليق على المحادثات الدبلوماسية الجارية.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تم إطلاعه على أحدث التطورات.

وضع غير عادي

وقال أحد الخبراء إن الأحداث التي تتكشف في سيول الليلة هي "وضع غير عادي" و "مفاجأة حقيقية".

قال إدوارد هاويل، زميل مؤسسة كوريا في (تشاتام هاوس) في لندن، إنه "يبدو الأمر وكأن الرئيس يون ذهب مباشرة إلى الخيار الأكثر تطرفًا أولاً" عندما قرر إعلان الأحكام العرفية.

"يمكننا التكهن، لكننا لا نعرف حقًا ما الذي حدث بالفعل. وقال "إن هذا الإجراء دفع إلى اتخاذ هذا الإجراء في هذه المرحلة".

وقال الرئيس إنه فرض الأحكام العرفية للقضاء على "القوات المعادية للدولة الموالية لكوريا الشمالية".

رسالة

وقال السيد هاول: "هناك رسالة يحاول إرسالها مفادها أن آراء المعارضة ستُرى على أنها معادية لكوريا الجنوبية، لكننا لا نعرف حقًا دوافعه. إن حقيقة أنه تحدث عن إزالة الفصائل الكورية الشمالية من البلاد لها دلالة - ولكن من المحتمل أن يكون هناك المزيد من ذلك."

وقال خبير تشاتام هاوس إن يون كان بالفعل في ورطة حيث "تراجعت شعبيته". وقال: "لقد كان أداؤه سيئًا في انتخابات الجمعية الوطنية في أبريل، وهو ما كان مؤشرًا، وانخفضت أرقامه وشعبيته أكثر منذ ذلك الحين".

وأضاف السيد هاول أن يون الآن في "موقف محفوف بالمخاطر" حيث ستستخدم المعارضة ذلك ضده.

بيان زعيم المعارضة

وإلى ذلك، قال زعيم المعارضة لي جاي ميونغ الذي كان يتحدث بعد أن صوت البرلمان على منع إعلان الأحكام العرفية، في بيان إن تحرك الرئيس "غير قانوني وغير صالح".

وقال إن الرئيس يون سوك يول ملزم الآن بعقد اجتماع لمجلس الدولة وإلغاء إعلان الأحكام العرفية على الفور. وقال: "إن جميع الأوامر التي أصدرها الرئيس بناءً على إعلان الأحكام العرفية غير دستورية وغير صالحة وغير قانونية".

ووجه ميونغ كلامه إلى الشرطة وأفراد القوات المسلحة، وقال: "أي أوامر من الرئيس نابعة من إعلان الأحكام العرفية غير القانوني هذا غير قانونية بوضوح، لأنها تنتهك الدستور والقانون".

وحذر من أن أي شخص يتبع أوامر الرئيس سيُنظر إليه على أنه "متواطئ".

وقال: "من هذه اللحظة فصاعدًا، أحث جميع أفراد القوات المسلحة والشرطة على العودة بسرعة إلى مناصبهم الصحيحة والقيام بواجباتهم الأصلية بأمانة".

وفي الأخير، دعا زعيم المعارضة المواطنين الكوريين الجنوبيين إلى "الانضمام إلينا في هذه الرحلة الخطيرة لاستعادة جمهوريتنا الديمقراطية"، مضيفا أن السياسيين داخل حزبه "سيخاطرون بحياتهم لحماية الديمقراطية ومستقبل هذا البلد وسلامة وأرواح وممتلكات مواطنينا".