معرض فني يجمع الأمير هاري والأمير سيزو في نيويورك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 01:24 صباحاً - الأمير هاري والأمير سيزو عضو في الأسرة الملكية في ليسوتو -بلدة أفريقية معزولة- والوريث الحالي للعرش، تجمعهما صداقة قوية منذ سنوات، كما تجمعهما شراكة؛ وهي المؤسسة الخيرية Sentebale التي أقيمت في أفريقيا منذ سنوات طويلة لرعاية أهل البلدة، ويبدو أن العلاقة بينهما سوف تتوسع وتأخذ جانباً جديداً عن كونها إنسانية وخيرية، وسوف نشهد قريباً شراكة فنية بينهما.

الأمير هاري والأمير سيزو ينظمان معرضاً فنياً خيرياً

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أبرم الأمير هاري، والأمير سيزو شراكة مع "جاليري" فني مشهور في نيويورك، لإقامة معرض بعنوان "Friend"، والذي سيفتح للجمهور يوم السبت 14 ديسمبر 2024. وسيكون المعرض، الذي يستمر حتى 19 يناير، مجانياً للحضور، ويفتح باب التبرعات للجمعية الخيرية Sentebale، وهذا هو الهدف الأصلي للجمعية.

وفي بيان تمت مشاركته مع مجلة PEOPLE، قال الأمير هاري والأمير سيسو: "هذا التعاون له معنى عميق بالنسبة للمنظمة. يجسد هذا المعرض روح الشمولية، وذلك لأن مشاركة الفن كقوة للتواصل والتغيير أمر ملهم".

يضم المعرض أعمالاً لرواد Minimalism وOp Art إلى جانب فنانين معاصرين، مع التبرع بنسبة 100% من أرباح المعرض إلى Sentebale، التي تعمل على الارتقاء بالشباب في ليسوتو وبوتسوانا.

وقال كي سميث، مؤسس الجاليري الذي يستضيف المعرض، في بيان: "عندما علمت لأول مرة عن Sentebale، أذهلني منهجهم المبتكر والموجه نحو معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم والتي تؤثر على الجيل القادم".

وتابع: "تتوافق روح Sentebale مع قيم معرضنا؛ التعاون والتفاؤل وتمكين الجيل القادم. "friend" هو ​​أكثر من مجرد معرض، إنه احتفال بما يمكننا تحقيقه عندما نجتمع معاُ لإحداث تغيير ذي معنى".

ومن المقرر أن يتضمن المعرض أعمالاً شهيرة للفنان فرانك ستيلا (من سلسلة South African Mine المشهورة)، وللفنانة بريجيت رالي (أعمال بالأبيض والأسود، أساسية لحركة Op Art) والفنان تاداكي كواياما (سلسلة الثمانينيات، التي تم تقديمها لأول مرة منذ 40 عاماً)، كما يشارك أيضاً كل من الفنانين راكوكو نايتو، وأجنيس مارتن، وسونو كوياما، وديلان ريتز كروز، وتايجي تيراساكي، وخورخي لويس رودريغيز، وريتشارد هامبلتون، وسانغ إيون.

الأمير هاري يتابع مؤسسته الخيرية Sentebale

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اجتمع الأمير هاري بصديقه الأمير سيزو، أكتوبر الماضي، في ليسوتو والتي قد زارها لأول مرة منذ سنوات، وربطته علاقة صداقة قوية بالبلدة، استمرت حتى يومنا هذا. كما كان ومازال مهتماً بالشؤون الداخلية لهذه البلدة، والظروف الصعبة التي وُلد وعاش بها أهلها.

في اليوم الأول من رحلة الأمير هاري، وهي الأولى له إلى الدولة الأفريقية منذ خمس سنوات، ألقى خطاباً حماسياً وهو جالس مع سيزو وبعض أهالي البلدة حول نار مشتعلة، وتحدث عن العمل الذي نفّذته مؤسستهم الخيرية Sentebale بنجاح، كما شارك تفاصيل التأثير الإيجابي الذي أحدثوه في "كسر وصمة العار في هذا البلد وأيضاً في بوتسوانا".

وقال: "نحن نحقق الأهداف المرجوّة، ولقد أحدثنا فرقاً هائلاً متعلقاً بالطاقة والتفاؤل وإيصال صوت الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ستة إلى 25 عاماً".

وأضاف الأمير سيزو: "بدأت رحلة Sentebale بأكملها منذ قدوم هاري إلى الوطن الأم، وهو الآن أصبح أخي الصغير المحارب، لقد تنفّس نفْس هوائنا، وأكل نفس الطعام الذي نأكله، وشعر بألمنا، وذلك ألهم هذا الحُلم ليصل إلى ما نحن عليه الآن".

وتابع: "نحن نحتاج إلى مزيد من العمل بشكل جماعي، لكي نترك إرثاً ونمرر العصا إلى الجيل القادم".

زار الأمير هاري البلاد لأول مرة في عام 2004، وأمضى شهراً هناك، ثم أطلق مبادرة Sentebale في عام 2006، لتعليم الأطفال المهارات الحياتية الأساسية التي تبني لديهم الثقة؛ فضلاً عن توفير خدمات شاملة لمعالجة الصحة العقلية والجسدية، وتقديم التدريب المهني للشابات.



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