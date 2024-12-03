شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عابد: تجربة المشاركة في تأليف موعد مع الماضى مختلفة وجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان والمؤلف عمرو عابد عن مشاركته في كتابة المسلسل الجديد موعد مع الماضى، حيث شارك عابد في تأليف المسلسل مع محمد المصرى، ويمنى خطاب، العمل الذى سيطرح على منصة نتفليكس في 6 ديسمبر الجارى، ومن بطولة آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، هدى المفتي، وصبا مبارك.

وكشف عابد قائلاً: "تجربة كتابة مسلسل موعد مع الماضى كانت مختلفة كليًا، من حيث المشاركة مع محمد المصرى المؤلف الأساسى، أو يمنى خطاب زميلتى في ورشة الكتابة، تجربة جديدة، استفدت منها الكثير، العمل مع أشخاص موهوبة مثل المصرى ويمنى كان ممتع وسهل، خاصة أننى أعمل كـ كاتب فقط في العمل وليس ممثل أيضًا في العمل".

وتابع عابد: "التركيز على الشخصيات في مسلسل موعد مع الماضى كان مختلف، خاصة وأن العمل مبنى على جريمة قتل وإشارة أصابع الاتهام لـ شقيق الضحية، مما يولد الانتقام مع خروجه من السجن، وبالرغم من أن القصة تبدو سهلة، ألا أنه كان يجب علينا التركيز أن لا نقع في منطقة الخير والشر أو الأبيض والأسود، المنطقة الرمادية في المطلق، ويجب على كل شخصية منهم أن تقع تحت ضغوط مختلفة، وتحاول حماية نفسها مما يحدث حولها".

وتابع عابد: "اختيار الممثلين يقع على عاتق المخرج ويشاركه المؤلف أو الشخص المسوؤل عن الـ Casting، ولكن هنالك بعض الشخصيات التي لن أفصح عنها حدث الاتفاق عليها بين المخرج السدير مسعود، ومحمد المصرى، بسبب مناسبتهم للشخصية من كتابتها".

وأكد عابد: "أتمنى أن يحب المشاهدين مسلسل موعد مع الماضى، ويتفاعلوا مع الأحداث والشخصيات على مدار الـ 8 حلقات، كما أننى متحمس لـ رؤية ما عملنا عليه يتحول لـ صورة متكاملة".

مسلسل موعد مع الماضى من إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).