شكرا لقرائتكم خبر عن فريد هيتشينجر يقلل من أهمية القبلة فى فيلم Gladiator 2.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلل الممثل الشاب فريد هيتشينجر من أهمية القبلات بين المثليين التي أحاطت بالجزء الثانى من فيلم Gladiator، بعدما أكد النجم العالمى دينزل واشنطن، الذي جسد شخصية ماكرينوس في تكملة الفيلم الناجح الذي صدر عام 2000، أنه قبل أحد الممثلين الذكور في لحظة تم حذفها من العمل.

ولكن هيتشينجر، الذي يلعب دور الإمبراطور كاراكالا إلى جانب توأمه على الشاشة جوزيف كوين في دور الإمبراطور جيتا، قلل من أهمية الأمر قائلاً: إنه إذا حدث ذلك، فلن يكون مع أي من الإمبراطورين.

وقال هيتشينجر لموقع IndieWire: "إذا قبلته، لكانوا قد احتفظوا بها في الفيلم".

وذلك بعدما أكد المخرج العالمى ريدلي سكوت أن ادعاء النجم العالمى دينزل واشنطن بأن قبلة بين شخصين من نفس الجنس تم حذفها من فيلم Gladiator 2 هو "عبث".

يأتي ذلك بعد أن قال واشنطن، الذي يجسد شخصية ماكرينوس في تكملة الفيلم الناجح الذي صدر عام 2000، إنه قبل أحد الممثلين الذكور في لحظة تم حذفها، وصرح دينزل قائلا:" لقد قبلت رجلاً في الفيلم لكنهم حذفوها، قبل أن أقتله بعد حوالي خمس دقائق".

ولكن في العرض الأول للفيلم في هوليوود مؤخرًا، قال سكوت لـ موقع Variety:" هذا عبث لم نقم بحذف أى قبلة لـ دينزل".

ومن بعدها تراجع واشنطن عن تعليقاته، قائلاً: "إنها ضجة كبيرة حول لا شيء، المتابعين بالغوا في تقدير الأمر أكثر مما كان عليه، لقد قبلته على يديه، ثم قتلته".