شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بكوريا الجنوبية تحذر رعاياها وتدعوهم لتجنب التجمعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت سفارة المملكة في كوريا الجنوبية بيانًا عاجلًا دعت فيه رعاياها المقيمين أو الزائرين إلى توخي الحذر والابتعاد عن التجمعات العامة، استجابةً لتوصيات السلطات الكورية التي تتعلق بالأمن أو الصحة العامة.

وأكدت السفارة على أهمية متابعة التعليمات الرسمية المحلية والالتزام بالإجراءات الوقائية التي تهدف لضمان سلامة الجميع، كما وفرت رقمًا طارئًا يمكن للمواطنين التواصل عبره على مدار الساعة وهو: +82-10-8962-6999.

تأتي هذه التحذيرات ضمن جهود السفارة لحماية مواطنيها بالخارج وضمان سلامتهم، كما جاءت نتيجة اضطرابات محتملة أو أحداث محلية قد تؤثر على سلامة رعاياها.

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