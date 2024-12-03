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الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة جواهر بنت سعد بن عبدالعزيز

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الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / جواهر بنت سعد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء الموافق 3 / 6 / 1446هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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