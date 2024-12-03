شكرا لمتابعة خبر عن الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة جواهر بنت سعد بن عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / جواهر بنت سعد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء الموافق 3 / 6 / 1446هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.