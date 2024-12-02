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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جهود كبيرة للمملكة في حماية الحيوانات المهددة بالانقراض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تبذل المملكة جهودًا كبيرة في حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، لا سيما بعد أن كشفت القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) عددًا من الحيوانات المهددة بالانقراض.
هذا الأمر دفع الدول إلى حماية هذه الحيوانات، ومن بين هذه الحيوانات، المها العربي، الجرد العربي، الوعل النوبي، البابون وهو من أكبر أنواع القرود، ويعيش في أفريقيا أو في شبه الجزيرة العربية، الأطوم ، خفاش السند.
هذا واستمرت عملية إعادة التوطين حتى نهاية عام 2023م، فيما أعيد توطين 1,669 حيوانًا مهددًا بالانقراض مثل: المها العربي، وغزال الرمل، والوعل في المحميات الطبيعية بالمملكة حيث تساعد هذه الحيوانات على تعزيز التنوع البيولوجي، كما أنها تسهم بشكل كبير في تسهيل جهود إعادة إطلاق النمر العربي المهدد بالانقراض في الحياة البرية.
وشهدت المملكة في عام 2023م ولادة سبعة من صغار النمر العربي في إطار برنامج إكثار وحماية الأنواع المهددة بالانقراض في محافظة الطائف، الذي نجح بشكل كبير منذ انطلاقه في عام 2020م في مضاعفة أعداد النمور العربية في المحميات الطبيعية.
وفي فبراير 2019م، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا كجزء من سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الرئيسية التي تقوم بها الهيئة.
كما يعمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على إكثار وإعادة توطين الأنواع المستوطنة المهددة بالانقراض في 10-15 موقعاً كل عام، وأطلق المركز في العام 2021 أكثر من 1200 حيوان مهدد بالانقراض في الطبيعة.
وفي أوائل 2023م أطلق 1580 حيوانًا بريا في محمية العلا، شملت 650 غزال عربي، و550 غزال رملي، و280 من المها عربي، و100 من الوعل النوبي.
وقد نجحت جهود الحماية الفطرية في إعادة توطين الحمار البري الآسيوي (Equus hemionus onager) في المملكة، مُسجّلة بذلك عودة هذا النوع الفطري إلى موطنه الطبيعي بعد غيابٍ امتد لأكثر من 100 عام.
وفي أبريل 2024م، استقبلت سبعة من الحمر البرية، ويُصنّف الحمار الآسيوي ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض، فيما أعلنت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية في نوفمبر 2024م عن اكتشاف نوع جديد من الخفافيش يُعرف باسم " Vansonia rueppellii" (خفاش روبيل)، ليُضاف إلى قائمة الخفافيش في المملكة.
وتضم محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية 18 نوعًا من إجمالي 32 نوعًا من أنواع الخفافيش في المملكة، أي بنسبة 56%.
كما يعد قط الرمال من الحيوانات التي تستطيع التكيف مع الحياة الصحراوية القاحلة، وقد شوهد في أكتوبر 2024 في عدد من مواقع برية شرق مدينة عرعر، بمنطقة الحدود الشمالية، وهو من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض كذلك.
هذا الأمر دفع الدول إلى حماية هذه الحيوانات، ومن بين هذه الحيوانات، المها العربي، الجرد العربي، الوعل النوبي، البابون وهو من أكبر أنواع القرود، ويعيش في أفريقيا أو في شبه الجزيرة العربية، الأطوم ، خفاش السند.
حماية الحيوانات المهددة بالانقراض في السعوديةومنذ مطلع عام 2021 عملت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، على إعادة توطين أكثر من 220 حيوانًا فطريًا محليًا مدرجًا ضمن "القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض.
هذا واستمرت عملية إعادة التوطين حتى نهاية عام 2023م، فيما أعيد توطين 1,669 حيوانًا مهددًا بالانقراض مثل: المها العربي، وغزال الرمل، والوعل في المحميات الطبيعية بالمملكة حيث تساعد هذه الحيوانات على تعزيز التنوع البيولوجي، كما أنها تسهم بشكل كبير في تسهيل جهود إعادة إطلاق النمر العربي المهدد بالانقراض في الحياة البرية.
وشهدت المملكة في عام 2023م ولادة سبعة من صغار النمر العربي في إطار برنامج إكثار وحماية الأنواع المهددة بالانقراض في محافظة الطائف، الذي نجح بشكل كبير منذ انطلاقه في عام 2020م في مضاعفة أعداد النمور العربية في المحميات الطبيعية.
حيوانات مهددة بالانقراضوسجلت الهيئة ولادة أكثر من 40 مولودًا جديدًا، وهذا يعني تكيّف الحيوانات مع طبيعتها وتحقيق نجاح ملموس من عمليات تعزيز الحياة الفطرية وتطبيق أنظمة الحماية البيئية.
وفي فبراير 2019م، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا كجزء من سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الرئيسية التي تقوم بها الهيئة.
كما يعمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على إكثار وإعادة توطين الأنواع المستوطنة المهددة بالانقراض في 10-15 موقعاً كل عام، وأطلق المركز في العام 2021 أكثر من 1200 حيوان مهدد بالانقراض في الطبيعة.
تنمية الحياة الفطريةفي نوفمبر 2023م أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 85 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض بالتعاون مع محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، فاستقبلت المحمية عددًا من الكائنات التي جرى إكثارها ضمن برامج الإكثار، فيما أنشأ صندوق بقيمة 25 مليون دولار لتمويل جهود الحفاظ على النمر العربي المهدد بالانقراض.
وفي أوائل 2023م أطلق 1580 حيوانًا بريا في محمية العلا، شملت 650 غزال عربي، و550 غزال رملي، و280 من المها عربي، و100 من الوعل النوبي.
وقد نجحت جهود الحماية الفطرية في إعادة توطين الحمار البري الآسيوي (Equus hemionus onager) في المملكة، مُسجّلة بذلك عودة هذا النوع الفطري إلى موطنه الطبيعي بعد غيابٍ امتد لأكثر من 100 عام.
أنواع جديدة من الحيواناتوأعلنت محميّة الأمير محمد بن سلمان الملكية نجاحها في المشروع الذي بدأ في أبريل 2024، من خلال استقبال المحميّة سبعة من الحمر البرية الآسيوية.
وفي أبريل 2024م، استقبلت سبعة من الحمر البرية، ويُصنّف الحمار الآسيوي ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض، فيما أعلنت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية في نوفمبر 2024م عن اكتشاف نوع جديد من الخفافيش يُعرف باسم " Vansonia rueppellii" (خفاش روبيل)، ليُضاف إلى قائمة الخفافيش في المملكة.
وتضم محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية 18 نوعًا من إجمالي 32 نوعًا من أنواع الخفافيش في المملكة، أي بنسبة 56%.
كما يعد قط الرمال من الحيوانات التي تستطيع التكيف مع الحياة الصحراوية القاحلة، وقد شوهد في أكتوبر 2024 في عدد من مواقع برية شرق مدينة عرعر، بمنطقة الحدود الشمالية، وهو من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض كذلك.