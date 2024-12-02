رئيسة الجنائية الدولية: وجود المحكمة في خطر وهي تتعرض لهجمات تسعى إلى تقويض شرعيتها وقدرتها على تحقيق العدالة

اعلنت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني إن التهديدات التي تواجه المؤسسة، بما في ذلك عقوبات أميركية محتملة وأوامر اعتقال روسية لموظفين فيها، "تعرض وجود المحكمة للخطر"

ولم تذكر القاضية توموكو أكاني روسيا أو الولايات المتحدة بالاسم، لكنها أشارت إليهما بأنهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وذلك خلال حديثها في المؤتمر السنوي لأعضاء المحكمة، وعددهم 124 دولة.

واوضحت أكاني "تتعرض المحكمة لهجمات تسعى إلى تقويض شرعيتها وقدرتها على تحقيق العدالة وتطبيق القانون الدولي والحقوق الأساسية. إجراءات قسرية وتهديدات وضغوط وأفعال تخريبية"، مضيفة أن مزيدا من مذكرات الاعتقال تصدر بحق موظفي المحكمة..

وتابعت أن المحكمة أيضا "تتعرض للتهديد بعقوبات اقتصادية بالغة الصرامة من مؤسسسات في دولة عضو أخرى في مجلس الأمن كما لو كانت منظمة إرهابية. ستقوض هذه الإجراءات بشكل سريع عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا وستعرض وجودها للخطر".

واوضح كريم خان المدعي العام للمحكمة في خطابه في مستهل المؤتمر، بانه "من الواضح بكل المقاييس والمعايير أن هذا التجمع يأتي في وقت مهم".

وأصدرت روسيا مذكرة اعتقال بحق خان بعد شهرين من إصدار المحكمة التي مقرها في لاهاي مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأقر مجلس النواب الأميركي في يونيو حزيران مشروع قانون لمعاقبة المحكمة ردا على طلب خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.