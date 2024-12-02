هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع صادق على خطط لشن هجمات واسعة النطاق على حزب الله

اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى ان إسرائيل أبلغت واشنطن نيتها تنفيذ سلسلة هجمات في لبنان ردا على إطلاق حزب الله صواريخ، ولفتت الى ان وزير الدفاع يسرائيل كاتس صادق على خطط لشن هجمات واسعة النطاق على حزب الله.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بان المؤسسة الأمنية تعتبر أن عدم الرد بشدة وفورا قد يضر بوقف إطلاق النار لسنوات، والمؤسسة الأمنية تأخذ بالاعتبار احتمال دخول إسرائيل القتال لعدة أيام.
ولفتت هيئة البث الإسرائيلية الى ان المستوى السياسي وافق على تكثيف الهجمات على الحدود السورية اللبنانية.
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