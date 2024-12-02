الخارجية الاميركية: لا نرى تفكك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ويجب ان نترك للآلية الخاصة بوقف إطلاق النار التحقق في مزاعم الانتهاكات

اكدت وزارة الخارجية الاميركية بان وقف إطلاق النار في لبنان ناجح، ونحن توقعنا وجود اختراقات في وقف إطلاق النار وهناك آلية للنظر فيها.

واشار المتحدث باسم الخارجية الاميركية الى اننا لا نرى تفكك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ويجب ان نترك للآلية الخاصة بوقف إطلاق التار في لبنان التحقق في مزاعم الانتهاكات.

ولفت الى اننا نريد رؤية انتخاب رئيس لبناني، ولكن ذلك ليس جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار بين اسرائيل ولبنان، ونحن لا ندعم شخصية بعينها لرئاسة لبنان بل هو امر يتعلق بالفاعلين السياسيين اللبنانيين.

وذكرت الخارجية الاميركية بانه لا تغيير في سلوك نظام الرئيس السوري بشار الاسد، وعقوباتنا تفرض لمعاقبة السلوك وعقوباتنا ليست أبدية، ونحن لم نر تغييرا يستدعي تغيير عقوباتنا على النظام السوري. وشددت على ان هيئة تحرير الشام منظمة ارهابية ونحن لا ندعمها، والتقارير التي تتحدث عن دور لنا في العملية الحالية كاذبة.

واردفت الخارجية الاميركية: "قلنا في السابق انه يجب عدم تطبيع العلاقات مع القيادة السورية دون تغيير في سلوكها، وندعو حلفائنا الذين طبعوا علاقتهم مع الاسد لدعوته للانخراط في حوار مع شعبه بدلا من استخدام القصف".