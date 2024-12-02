شكرا لقرائتكم خبر عن رابع أكبر مصدر عالميا.. اعرف أسباب نمو صادرات الغاز المسال الروسي والان مع تفاصيل الخبر

تعد روسيا رابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عالمياً حيث بلغت صادراتها خلال الربع الثاني من عام 2024 نحو 8 مليون طن، وذلك في مقابل 7.7 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2023، بنسبة نمو مرتفعة بلغت على أساس سنوي 3.9% واستقرت الصادرات خلال الربع الثالث عند 8 مليون طن، لكنها كانت أعلى بنحو 19.4% عن صادرت الربع المماثل من عام 2023 التي بلغت حينها 6.7 مليون طن، متأثرة من عمليات الصيانة التي شهدتها محطة Sakhaline 2 LNG وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك ".

وأشار التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "أنه إجمالاً على مدار الشهور التسعة الأول من العام الجاري 2024، بلغ مجموع ما صدرته روسيا من الغاز الطبيعي المسال نحو 24.7 مليون طن مقابل 22.4 مليون خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو مرتفعة على أساس سنوي 10.2% ويعود هذا النمو المرتفع في الصادرات إلى تشغيل محطتي Sakhaline 2 LNG و Yamal LNG بمعدلات مرتفعة دون توقفات تؤثر على استمرار عمليات الإنتاج، كما حدث خلال العام الماضي 2023 علاوة على تشغيل وحدة الإسالة الأولى في محطة Arctic 2 LNG منذ بداية العام وحتى شهر أبريل، والتي أسفرت عن تحميل نحو 6 شحنات من المحطة خلال الربع الثالث من خلال ما يعرف باسم "أسطول الظل"، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى الوجهة النهائية، وعليه اضطرت Novatek المشغلة للمحطة إلى تفريغ الشحنات في وحدات تخزين عائمة تابعة لروسيا نفسها بالقرب من Murmansk و Kamchatka، جدير بالذكر أن شركة Novatek لم تتمكن في البداية من تحميل أية شحنات خلال الربع الثاني لعدم قدرتها على توفير ناقلات كاسحة للجليد المخصصة لنقل الشحنات من المنطقة التي يقع بها المشروع في شمال روسيا نتيجة للعقوبات الأمريكية التي استهدفت المشروع والكيانات التي تتعاون معه أواخر عام 2023، ومن ثم اضطرت Novatek إلى إيقاف عملية إسالة الغاز بعد امتلاء صهاريج التخزين بالمحطة، لكنها لجأت إلى شركات شحن بحري لتفريع مخزون الصهاريج، والتي استهدفتها لاحقاً العقوبات الأمريكية والبريطانية.

وتابع التقرير أنه بسبب تلك العقوبات يظل مصير مستقبل مشروع Arctic -2 LNG يكتنفه الغموض في ظل شح الناقلات من النوع الكاسح للجليد المخصصة لنقل إنتاج المشروع، الذي كان من المخطط أن يضم ثلاث وحدات إسالة بطاقة إجمالية 19.2 مليون طن السنة.

وأشار التقرير أنه بالرغم من تلك العقبات التي واجهت مشروع Arctic 2 LNG منذ بداية تشغيله، شهدت صادرات روسيا المتجهة إلى سوق الاتحاد الأوروبي نمواً مستمراً رغم المساعي الأوروبية نحو تقليل الاعتماد على الغاز الروسي فخلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024، استقبلت أسواق الاتحاد الأوروبي حوالي 13.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الروسي، بما يعادل نحو 55.5% من إجمالي ما صدرته روسيا، وذلك في مقابل 12 مليون طن خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2023، بنسبة نمو بلغت على أساس سنوي 11.6% بينما استحوذت الأسواق الأسيوية على حصة 43.5%، وتركيا على 1%.