اشار رئيس الأركان الاسرائيلي هرتسي هاليفي الى اننا سنهاجم بقوة شديدة في مواجهة الانتهاك الخطير من قبل حزب الله هذا ما سنواصل عمله، ونحن لدينا خطط وأهداف جاهزة للتطبيق في أي لحظة، وذلك خلال قيامه بجولة في القيادة الشمالية العسكرية واجرائه تقييمًا للوضع وجولة في جنوب لبنان مع قائد القيادة الشمالية وقادة الفرق العسكرية العاملة في المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر هاليفي: سنرد بحزم على الانتهاك الخطير من قبل حزب الله للهدنة والخطط والأهداف جاهزة للتنفيذ في أي لحظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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