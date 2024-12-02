شكرا لقرائتكم خبر عن الفول السوداني المصري يتصدر الصادرات المصرية في سويسرا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

‏تشهد الصادرات المصرية طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية وخلال الجولة التي أجراها الزميل عبد الحليم سالم مؤخرا في مدينة زيورخ السويسرية تلاحظ تصدر الفول السوداني المصري لكافة الأنواع الأخرى ، حيث يبلغ ‫سعر نصف الكيلو الواحد فقط من هذا الفول 180 جنيه مصري ، أي أن الكيلو يعادل 360 جنيه وهو يتصدر الفاكهة والخضروات المصرية في سويسرا.

‏أشاد الزميل عبد الحليم سالم خلال الفيديو من سويسرا بجودة الفول السوداني ونقاوته ونظافته مما يساهم في زيادة تلك الصادرات مستقبلا سواء إلى سويسرا وإلى باقي الدول الاتحاد الأوروبي.

‏وشملت زيارة الخليج 365 إلى سويسرا زيارة شركة ريتر Rieter العالمية و عدد من الشركات التابعة لها وهي ‏شركات متخصصة في تصنيع معدات وآلات وماكينات الغزل والنسيج التي يتم توريدها لمختلف دول العالم وعلى رأسها المصانع المصرية التي تشهد خلال هذه الفترة حالة كبيرة من التطوير.