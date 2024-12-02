شكرا لقرائتكم خبر عن الفول السوداني المصري يتصدر الصادرات المصرية في سويسرا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: عبد الحليم سالمالإثنين، 02 ديسمبر 2024 09:46 م
تشهد الصادرات المصرية طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية وخلال الجولة التي أجراها الزميل عبد الحليم سالم مؤخرا في مدينة زيورخ السويسرية تلاحظ تصدر الفول السوداني المصري لكافة الأنواع الأخرى ، حيث يبلغ سعر نصف الكيلو الواحد فقط من هذا الفول 180 جنيه مصري ، أي أن الكيلو يعادل 360 جنيه وهو يتصدر الفاكهة والخضروات المصرية في سويسرا.
أشاد الزميل عبد الحليم سالم خلال الفيديو من سويسرا بجودة الفول السوداني ونقاوته ونظافته مما يساهم في زيادة تلك الصادرات مستقبلا سواء إلى سويسرا وإلى باقي الدول الاتحاد الأوروبي.
وشملت زيارة الخليج 365 إلى سويسرا زيارة شركة ريتر Rieter العالمية و عدد من الشركات التابعة لها وهي شركات متخصصة في تصنيع معدات وآلات وماكينات الغزل والنسيج التي يتم توريدها لمختلف دول العالم وعلى رأسها المصانع المصرية التي تشهد خلال هذه الفترة حالة كبيرة من التطوير.
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