شكرا لقرائتكم خبر عن لمن يحصل على التأشيرات المعروفة بـ"المجاملة".. اعرف شروط وإجراءات حج "الفرادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446هــ، والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار شريف فتحي، لتتضمن الشروط التالية:

والإجراءات الخاصة بحج الفرادى وهو الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة المقررة للدولة.

وتتولى الشركات السياحية تنفيذ تأشيرات حج الفرادى بموجب نص القانون رقم 84 لسنة 2022م الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج.

ووضعت الضوابط مجموعة من القواعد والالتزامات، هي:

• تلتزم الشركات السياحية المنفذة لحج الفرادى بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للحج .



• تلتزم الشركات السياحية الراغبة في تنفيذ تأشيرات حج الفرادى بإدراج بيانات المواطنين على البوابة المصرية الموحدة للحج واستخراج باركود تعريفي لكل تأشيره وإدراجها على المسار الإلكتروني السعودي وموقع الإدارة المركزية لشركات السياحة.



• تلتزم الشركة السياحية بالإخطار عن البرنامج المعد لذلك من خلال الموقع الالكتروني للوزارة .



• تلتزم شركة السياحة بتحميل المستندات الخاصة بتنظيم هذا البرنامج المتضمن تفاصيل الباقة المتعاقد عليها للحاج على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة.



• أن يكون البرنامج المتعاقد عليه متوافقًا وضوابط السكن المعتمد من الوزارة وفقًا لكل مستوى وبما لا يتعارض مع تعليمات السلطات السعودية المقررة في هذا الشأن شريطة توفير مشرف من مشرفي الشركة المنفذة وبما يتفق والشروط المقررة بضوابط المشرفين الصادرة في هذا الشأن.



• تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وكذا الشركات السياحية المنفذة لحج الفرادى بإعلان المواطنين وتوعيتهم وتعريفهم بضوابط وإجراءات الحج الفرادى وكيفيه تطبيقه وتنفيذه .



• يُشترط في الشركات السياحية الراغبة في تنفيذ تأشيرات الحج الفرادى أن تكون ضمن الشركات المنفذة للحج.

• في حالة زيادة العدد عن 10 حجاج يتم الإلتزام بتوفير مشرف للرحلة .



• يتم تحرير عقد بين الشركة والحاج مُدرج فيه قيمة البرنامج ، وتلتزم الشركة برفع إيصال إستلام المبالغ من الحجاج ضمن مستندات الملف وأن يُذكر فيه رقم الهاتف الخاص بالحاج وأن يكون مفعل .



• أن يكون هناك سكن مؤكد وأن يكون مُفعل على المسار ويتم إدراجه بالعقد بين الشركة والحاج .



• تقديم ما يفيد وجود أماكن للعدد المقدم من الشركة بمطوف معلوم لكل من مشعري عرفات ومنى على أن يُدرج ذلك في العقد، ويُحظر تسكين حجاج الفرادي بمواقع حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة.



• تسرى المعاملات المالية من الرسوم والمساهمات المقررة في الحج النظامي على حج الفرادي .



• لا يعتد بأي طلبات مقدمة من الشركات السياحية لتنفيذ الحج الفرادى بعد يوم 9 ذو الحجة.

