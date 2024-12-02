البنتاغون: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله صامد رغم بعض الحوادث

اشار المتحدث باسم البنتاغون الى انه على الرغم من بعض الحوادث فإن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله صامد. واوضح بانه ليس لدينا أي قوات على الأرض في لبنان لمراقبة وقف إطلاق النار.

ولفت البنتاغون الى اننا على تواصل مع قوات سوريا الديمقراطية وننسق معهم بشأن تهديدات تنظيم "داعش".