معاريف: اجتماع الحكومة الإسرائيلية غدا في الشمال لا يزال قائما على الرغم من خرق حزب الله قرار وقف إطلاق النار

اشارت صحيفة "معاريف" الى ان اجتماع الحكومة الإسرائيلية غدا في الشمال لا يزال قائما على الرغم من خرق حزب الله قرار وقف إطلاق النار.
وفي السياق، تحدثت هيئة البث الإسرائيلية بانه خلال أقل من ساعتين تم إطلاق صواريخ من لبنان وغزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
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