"لبنان القوي" ناقش تطورات وقف اطلاق النار والاستحقاق الرئاسي وقرر تجديد تحركه في هذا الاتجاه

عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، وناقش ، بحسب بيان، "التطورات المتصلة بوقف اطلاق النار وبالاستحقاق الرئاسي، وقرر تجديد تحركه في هذا الاتجاه، وترك لرئيس التكتل أن يعبّر عن الموقف في المقابلة المقرّرة مع الإعلامي ماريو عبود عبر قناة LBCI عند الساعة الثامنة والنصف من مساء بعد غد الخميس".

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