أعلنت امانتا السجل العقاري ودائرتا المساحة في بعلبك – الهرمل والنبطية عن اقفال ابوابها امام المواطنين وذلك لغاية 15-12 -2024 ضمناً لاصلاح الاعطال التي سببها العدوان الاسرائيلي على لبنان .

كانت هذه تفاصيل خبر امانتا السجل العقاري ودائرتا المساحة في بعلبك – الهرمل والنبطية أعلنتا عن اقفال ابوابها لاصلاح الاعطال التي سببها العدوان الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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