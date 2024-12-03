شاهدوا: كيف علق إبراهيم الحربي لصورة جمعته مع عبد المحسن النمر وسلدار؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - نشر الفنان إبراهيم الحربي صورة له من كواليس مسلسل "خريف القلب"، وجمعته هذه الصورة بالفنان عبد المحسن النمر وكذلك مخرج العمل سلدار، والذي يجسد بالعمل دور الجد "راجح" وعلق الحربي، وكتب: "ذكريات جميلة تجمعني بالمخرج سلدار والصديق عبد المحسن النمر.. مسلسل خريف القلب".

مسلسل "خريف القلب"

ويُعرض الآن للفنانمسلسل "خريف القلب"وهو أول مسلسل سعودي درامي رومانسي من إنتاج سعودي تركي مقتبس من قصة تركية تقع أحداثه في 90 حلقة، وهو مسلسل "حطام"، وتبدأ أحداثه عندما تكتشف عائلتان بعد "17" عاماً، حصول تبديل بين ابنتيهما يوم ولادتهما، فتنشأ ابنة العائلة الفقيرة في منزل الأسرة الثرية والعكس بالعكس، وتبدأ التطورات بالتوالي من خلال الأحداث، وتحدث الكثير من المفاجآت بها.

والمسلسل من بطولة نخبة من النجوم، منهم الفنان عبد المحسن النمر، إلهام علي، مروة محمد، فيصل الدوخي، لبنى عبد العزيز، إبراهيم الحربي، هند محمد، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، مهيرة عبد العزيز، أروى، نذير غليون، بالإضافة إلى آخرين.

وقد تصدر المسلسل مؤخراً الترند العالمي في 9 دول، واستطاع المسلسل أن يتصدر الترند على السعودية منذ عرض أولى حلقاته، واستطاع أن يحظى بمتابعة كبيرة من المشاهدين.

عمل قادم للفنان إبراهيم الحربي

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انتهى الفنان إبراهيم الحربي من تصوير مسلسل "أبو البنات" المقرر عرضه بالموسم الرمضاني، ويضم العمل نخبة من النجوم من أبرزهم الفنان إبراهيم الحربي، هبة الدري، شيماء علي، فتات سلطان، في الشرقاوي، شوق الهادي، فهد باسم، أحمد النجار، كوثر البلوشي، نور محمود، وهو من تأليف محمد النشمي ومن إخراج محمد القفاص، وهو من إنتاج باسم عبد الأمير.

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