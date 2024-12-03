رئيس الأركان الإيرانية: المؤامرة الأميركية الصهيونية تهدف لإضعاف سوريا وحلفائها ومحور المقاومة

أشار رئيس الأركان الإيرانية محمد باقري، الى أن "تحرك الجماعات بسوريا تزامن مع وقف إطلاق النار في لبنان دليل على مؤامرة أميركية صهيونية"، لافتاً الى ان "المؤامرة الأميركية الصهيونية تهدف لإضعاف سوريا وحلفائها ومحور المقاومة".

ولفت باقري، الى أننا "ندعو القادة العسكريين من روسيا والعراق وسوريا لاتخاذ تدابير لمنع دعم الإرهاب".