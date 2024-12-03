رزان جمّال تشارك في مسلسل القدر.. هكذا ستظهر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - تشارك النجمة اللبنانية البريطانية رزان جمّال في بطولة مسلسل "القدر" مع النجميْن السورييْن قصي خولي وديمة قندفلت، وهو النسخة العربية للمسلسل التركي "لعبة القدر"، والمسلسل هو أحدث إنتاجات شبكة MBC، ومن المنتظر عرضه في منتصف ديسمبر الحالي.

شخصية رزان جمّال في مسلسل القدر

نشاط فني للنجمة رزان جمّال

خلال أحداث مسلسل "القدر"، سوف تجسد الفنانة رزان جمّال دور فتاة ريفية بسيطة تمثل قطاعاً كبيراً من النساء في العالم العربي.ستقدمالبطولة النسائية الأولى لها في السينما المصرية والعربية أمام النجم محمد رمضان؛ من خلال الفيلم التاريخي "أسد أسود" للمخرج العالمي محمد دياب، الذي يشترك في تأليفه مع خالد وشيرين دياب، ويشارك في بطولته أيضاً مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، وأحمد عبدالحميد.

كما انتهت رزان جمّال مؤخراً من تصوير دورها في الموسم الثاني من مسلسل The Sandman، الذي تشارك فيه كأول نجمة عربية تنضم إلى عالم DC Comics، بعد نجاح شخصيتها لايتا هول في الموسم الأول، والذي تصدر مشاهدات الأعمال التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية على منصة نتفليكس وقت عرضه، وكذلك قائمة الأعمال التلفزيونية الأكثر جماهيرية على موقع IMDB.

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عمل درامي سابق

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وكانت للفنانة رزان جمّال مشاركة درامية سابقة؛ من خلال مسلسل "الثمن"، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه، الذي دارت أحداثه حول "سارة" الشخصية التي قدمتها رزان، التي تجد نفسها في ظروف صعبة بسبب مرض إبراهيم ابنها، وتحاول البحث عن مساعدة، لكن الجميع يرفض حتى وجدت الحل في "زين الصافي"، الفنان باسل خياط، رجل الأعمال الناجح والثري، ومديرها في العمل، ويوافق على طلبها، لكن بمقابل طلب غريب وصادم، ثم تنشأ علاقة حب وانفصال. وشارك في بطولة العمل عدد آخر من النجوم، منهم نيكولا معوض، سارة أبي كنعان، وآخرون، وقد حقق العمل حضوراً مميزاً ونسب مشاهدة مرتفعة.

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