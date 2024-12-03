أكسيوس عن البيت الأبيض: إدارة بايدن على اتصال بحكومة كوريا الجنوبية وتراقب الوضع عن كثب

نقل موقع أكسيوس عن البيت الأبيض، قوله إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على اتصال بحكومة كوريا الجنوبية وتراقب الوضع عن كثب. في وقت سابق، أفادت وكالة رويترز، بأن الجيش في كوريا الجنوبية أعلن حظر الأنشطة البرلمانية والحزبية. في وقت سابق، افادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية الرسمية، بأن "رئيس البلاد أعلن حالة الطوارئ العسكرية في البلاد بهدف القضاء على القوى الموالية للشمال وحماية النظام الدستوري الديمقراطي".

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