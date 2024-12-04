أول تعليق لنوال الكويتية بعد سحب الجنسية منها

ميرنا وليد - بيروت - قبل أيام قليلة تصدرت الفنانة نوال الكويتية الترند بعد صدور قرار عن الحكومة الكويتية بسحب الجنسية من اكثر من 1758 شخص من بينهم الفنانة نوال الكويتية ووقتها لم تعلق نوال على هذا القرار.

وفي أول منشور لها على حسابها الخاص على أحد مواققع التواصل الاجتماعي شاركت مقطع من أغنيتها "فخاطرك لكن" من ألبومها الجديد "أنا وعزوف" وكتبت : هذه الأغنية موضوعها غريب.

يذكر ان القرار كان قد صدر بعد اجتماع اللجنة العليا في الكويت الخميس الماضي، التي ناقشت سحب الجنسية من 1758 شخصًا في إطار حملة واسعة أطلقتها الحكومة الكويتية قبل 3 أشهر لتنظيم قانون الجنسية ومحاربة "حالات الجنسية المزورة والمزدوجة".