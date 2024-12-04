خاص بالفيديو- شادي الشمالي: "رُفض طلبي في إكس فاكتور ولم ألجأ لرحمة رياض وهذا ردي على اتهام أخي رامي الشمالي حيازة مواد مخدرة"

ميرنا وليد - بيروت - لاقى الفنان اللبناني شادي الشمالي شهرة لافتة حين ظهوره في برنامج المواهب "إكس فاكتور"، وخصوصا عند إطلالته للمرة الأولى وبكاء الفنانة العراقية رحمة رياض التي هي ضمن لجنة التحكيم مع الفنان اللبناني راغب علامة والفنان السعودي فايز السعيد، وقد نال هذا الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.



موقع "الفن" التقى بـ شادي الشمالي وقد أجرينا معه مقابلة مشوّقة تحدثنا فيها عن مشاركته في البرنامج وعن شقيقه الفنان الراحل رامي الشمالي، وغيرها من المواضيع.

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