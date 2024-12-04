ميرنا وليد - بيروت - اتخذت الممثلة الأسترالية مارغوت روبي خلال تجربة الأداء لفيلم "The Wolf of Wall Street" عام 2013، خطوة جريئة، إذ ارتجلت خلالها صفع ليوناردو دي كابريو بدلاً من تقبيله كما كان مقررًا في النص.
وفي حديثها في إحدى البرامج، أوضحت روبي أنها شعرت بالذعر فور تنفيذ هذه الحركة، إذ اعتبرتها مخاطرة كبيرة قد تُصنف كاعتداء. وتابعت قائلة إنها كانت متأكدة من أن هذا التصرف سيؤدي إلى خسارتها للدور وربما مواجهتها لمشاكل قانونية.
لكن المفاجأة كانت في رد فعل المخرج مارتن سكورسيزي ودي كابريو، حيث عبّرا عن إعجابهما الشديد بهذه الخطوة العفوية، مما أضفى على المشهد طابعًا استثنائيًا.
وأكدت روبي أن هذا القرار الجريء كان نقطة تحول ساهمت في حصولها على الدور الذي شكّل انطلاقتها الكبرى في هوليوود.
كانت هذه تفاصيل خبر مارغو روبي تتحدث عن صفعها ليوناردو دي كابريو دون سبب.. فما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.