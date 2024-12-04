مارغو روبي تتحدث عن صفعها ليوناردو دي كابريو دون سبب.. فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - اتخذت الممثلة الأسترالية مارغوت روبي خلال تجربة الأداء لفيلم "The Wolf of Wall Street" عام 2013، خطوة جريئة، إذ ارتجلت خلالها صفع ليوناردو دي كابريو بدلاً من تقبيله كما كان مقررًا في النص.



وفي حديثها في إحدى البرامج، أوضحت روبي أنها شعرت بالذعر فور تنفيذ هذه الحركة، إذ اعتبرتها مخاطرة كبيرة قد تُصنف كاعتداء. وتابعت قائلة إنها كانت متأكدة من أن هذا التصرف سيؤدي إلى خسارتها للدور وربما مواجهتها لمشاكل قانونية.

لكن المفاجأة كانت في رد فعل المخرج مارتن سكورسيزي ودي كابريو، حيث عبّرا عن إعجابهما الشديد بهذه الخطوة العفوية، مما أضفى على المشهد طابعًا استثنائيًا.

وأكدت روبي أن هذا القرار الجريء كان نقطة تحول ساهمت في حصولها على الدور الذي شكّل انطلاقتها الكبرى في هوليوود.