الحريفة والريمونتادا ماذا تغير بين الفيلمين قبل طرح الجزء الثاني؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - يترقب الجمهور المصري والعربي انطلاق الجزء الثاني من فيلم "الحريفة"، والذي يأتي باسم "الحريفة 2 – الريمونتادا"، في دور العرض المصرية، غداً الأربعاء الموافق 4 ديسمبر، وفي الخليج يُعرض في اليوم التالي 5 ديسمبر، حيث يتم تقديم الجزء الثاني من الفيلم بعد عام تقريباً من عرض الجزء الأول الذي عُرض في يناير الماضي.

أبطال وصناع "الحريفة 2" يحتفلون بالعرض الخاص الليلة

فيلم "الحريفة" الذي يحتفل أبطاله وصناع جزئه الثاني بعرضه الخاص الليلة، كان قد حقق واحدة من أكبر المفاجآت في سينما 2024 على مستوى شباك التذاكر؛ بوصول إيراداته إلى 76 مليون جنيه في صدارة أفلام موسم إجازة منتصف العام الدراسي وقتها، رغم أن الفيلم يعتمد على البطولة الشبابية، أبرزهم نور النبوي، ولا يضم أي فنان من نجوم الشباك، وهذا ما يجعل الجزء الثاني مرتقباً من قبل الجمهور.

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فيلم "الحريفة 2 – الريمونتادا" يشهد بعض التطورات، سواء كانت على مستوى فريق العمل، وبالطبع القصة، حيث اعتذر مخرج الجزء الأول رؤوف السيد، وتم الاستعانة بالمخرج كريم سعد، في أولى تجاربه الإخراجية، بعدما عمل كمونتير في أكثر من عمل، آخرها فيلم الحريفة الجزء الأول، كما يغيب لاعب الكرة السابق ميدو عن الظهور في أحداث الجزء الثاني، بعدما قدم دوراً تمثيلياً في الجزء الأول.

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ضيوف شرف "الحريفة 2 - الريمونتادا"

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يشهد الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" أيضاً ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال الأحداث، أبرزهم أحمد فهمي، آسر ياسين، أسماء جلال، والمفاجأة هو ظهور نجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين، بالإضافة إلى حضور أكبر للعنصر النسائي، حيث انضمت لأسرة الجزء الثاني الفنانتان الشابتان نورين أبو سعدة ودونا إمام، بعدما اقتصر الجزء الأول على الفنانة

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وتُستكمل الأحداث في الجزء الثاني، حيث يواصل ماجد مع أصدقائه وزملائه خوض المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة؛ من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، كما تشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة، وذلك بعد دخولهم الجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها، مع وجود "حريفة جدد" داخل فريق كرة القدم الخاص بهم، سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

فيما دارت أحداث فيلم "الحريفة"، الجزء الأول، حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف إلى مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون معاً بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

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