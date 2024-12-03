تعرفوا إلى موعد 5 حفلات غنائية وفنانيها في بطولة جولف الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - يتواجد بالرياض 5 فنانين للمشاركة في البطولة السعودية الدولية في نادي الرياض للجولف بالبطولة الأقوى التي ستجمع الجولف والموسيقى وأكثر في مكانٍ واحدٍ وعلى مدى أربعة أيام من 4 وإلى 7 ديسمبر 2024، بمشاركة نخبة من نجوم الجولف العالميين.

مواعيد حفلات الفنانين

محمد حماقي بتاريخ 4 ديسمبر.

الفنان تامر عاشور ستكون حفلته في تاريخ 5 ديسمبر.

ستحيي الفنانة إليسا حفلها في تاريخ 6 ديسمبر.

سيحيي الفنان عمرو دياب حفله بتاريخ 7 ديسمبر.

كما ستحيي الفنانة رشا رزق على مدى ثلاثة أيام وهي 5-6-7 ديسمبر.

سيُحيي الفنانون المشاركون بهذه الفعالية حفلاتهم كالتالي:

وقد غرد رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عبر صفحته على منصة X، وأعلن عن هذه الفعالية ومواعيد حفل الفنانين وكتب: "ينتظركم الحماس في أكبر بطولة جولف في الرياض، في نادي الرياض للجولف، ابتداءً من 4 ديسمبر".

كما نشر منشوراً آخر للفنانة رشا رزق وكتب: "أجواء موسيقية مميزة مع النجمة رشا رزق في أكبر بطولة جولف بالرياض، في نادي الرياض للجولف 5-6-7 ديسمبر".

ونشر منشوراً آخر وكتب: "يحيي الفنان عمرو دياب حفلة غنائية في أكبر بطولة جولف بالرياض، في نادي الرياض للجولف 77 ديسمبر".

كما نشر منشوراً وكتب: "الفنانة إليسا تغني في أكبر بطولة جولف بالرياض، في نادي الرياض للجولف 6 ديسمبر".

ثم نشر منشوراً وكتب: "حفلة الفنان تامر عاشور في أكبر بطولة جولف بالرياض، في نادي الرياض للجولف، 5 ديسمبر ".

كما نشر منشوراً آخر وكتب: "يحيي الفنان محمد حماقي حفلة في أكبر بطولة جولف بالرياض في نادي الرياض للجولف 4 ديسمبر".

البطولة السعودية الدولية في نادي الرياض للجولف

تشهد، مشاركة خمسة من أبرز لاعبي الجولف في المملكة في البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر في نادي الرياض للجولف، حيث سيخوض المنافسات كل من عثمان الملا، فيصل سلهب، سعود الشريف، خالد عطية، وشيرجو الكردي، وسيتنافس لاعبو الجولف السعوديون مع نخبة من نجوم العالم، مثل بوبا واتسون، سيرجيو غارسيا، داستن جونسون، تايريل هاتون، تشارلز شوارتزل، ولويس أوستويزن.وتجمع هذه الفعالية الجولف والموسيقى في مكانٍ واحدٍ وسيشارك كلٌ من الفنانة إليسا، عمرو دياب، محمد حماقي، تامر عاشور، رشا رزق.

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