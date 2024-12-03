على طريقة إلهام شاهين.. فنانة شهيرة تقرر التبرع بأعضائها بعد رحيلها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - بعد غياب عن الأضواء استمر لفترة طويلة، حلّت الفنانة نورهان ضيفة مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه الشهير "واحد من الناس"، وتحدثت عن الوعكة الصحية التي تعرضت لها، ووصيتها التي أصرت أن توثقها عند المحامية الخاصة بها.

تفاصيل أزمتها الصحية ووصيتها

أكدت نورهان أنها تعرضت لأزمة صحية كبيرة خلال الفترة الماضية، وبعد إجراء العديد من الفحوصات؛ نصحها الأطباء بإجراء عملية جراحية، وذلك خوفاً من حدوث مضاعفات في المستقبل، لكنها بعد تفكير طويل قررت عدم الخضوع للعملية؛ بسبب خوفها الكبير على نجلها الوحيد معاذ، وأكدت أنها حالياً بحالة صحية جيدة، ولا توجد أي مشاكل صحية.

التجربة التي مرت بها نورهان جعلتها تفكر في كتابة وصيتها، وعن أهم بند في الوصية، قالت: "كتبت في وصيتي أن أتبرع ببعض من أعضاء جسمي، طبقاً لما هو مسموح به كصدقة، وأعطيتها للمحامية".

وعن الأمومة وتجربة الزواج، قالت: "الزواج ليس من أولوياتي، وكان نفسي يكون عندي بنت مع ابني معاذ، وأنا تعلمت ودرست كيفية تربية الأطفال، وكنت مدرّسة في المدرسة التي بها ابني، وأنا عشت حياتي وحيدة، وابني وحيد، ومتعلقة جداً به".

مشروع خاص بعيد عن التمثيل

وعن تفاصيل حياتها خلال الابتعاد عن الفن، قالت: "غبت عن الساحة الفنية لمدة ست سنوات، وكنت بربي ابني وعملت علاقات اجتماعية كثيرة، وقرّبت من ربنا وفهمت نفسي، واتجهت إلى تدريس الدراما والمسرح للأطفال، وأنشأت مشروعي الخاص لهذا الأمر؛ من أجل تدريب الأطفال، ومعي فريق عمل يساعدني، وأقوم بتدريب الأطفال على كيفية النجاح في الحياة من خلال العمل الدرامي والمسرحي".

تحدثت نورهان خلال اللقاء عن صديقاتها في الوسط الفني، قائلة: "حنان مطاوع وهبة مجدي وسهر الصايغ ونشوى مصطفى، وعندما ابتعدت عن الفن؛ كنَّ هنَّ الأقرب إلى قلبي، ومنظومة الفن للأسف لا تعتمد على الكفاءة فقط، ولكنْ هناك أمور أخرى، وكذلك الإعلام".

آخر أعمالها

شاركتخلال الفترة الماضية في مسلسل "حكاية جروب الماميز"، وشاركها البطولة خالد سليم، دينا فؤاد، انتصار، حجاج عبد العظيم، وليد فواز، هبة عبد الغني، وآخرون، والعمل من إخراج أحمد صالح.

ودارت أحداث العمل حول إحدى المدارس الخاصة التي تقرر نقل جروب الماميز من واقعه الافتراضي إلى الواقع الحقيقي، عن طريق مكتب تعمل من خلاله الأمهات داخل المدرسة، ولكل صف دراسي واحدة من الأمهات تمثله، وتطرح وجهة نظر أمهات باقي الأولاد بنفس الصف.

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