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فرنسا: إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار بلبنان 52 مرة

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القاهرة - كتب محمد نسيم - حذرت فرنسا إسرائيل، اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وأكدت أن إسرائيل خرقت الاتفاق 52 مرة منذ أمس.

وأشارت فرنسا، العضو في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار وعدم خرقه، إلى أن خروقات إسرائيل لم تمر من خلال لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.

وأضاف التحذير الفرنسي أن هذه الخروقات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين لبنانيين.

وتابع التحذير الفرنسي أن طائرات مسيرة إسرائيلية بدأت تحلق ثانية على ارتفاع منخفض فوق أجواء بيروت.

وحسب "واينت" فإن مسؤولا فرنسيا رفيعا قال إن باريس تخشى انهيار وقف إطلاق النار.

وقال المسؤول الفرنسي إن "اللبنانيين ملتزمون بشكل كامل بالعمل من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع حزب الله من العودة إلى الجنوب، لكننا ملزمون بمنحهم الوقت كي يثبتوا التزامهم".

المصدر : وكالات

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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