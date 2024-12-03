ولي العهد: يجب العمل على وضع خطط مشتركة لاستدامة مصادر المياه

قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، إن السعودية قدمت أكثر من 6 مليارات دولار لدعم المياه في أكثر من 60 دولة، مشدداً على ضرورة العمل ووضع الخطط المشتركة لاستدامة مصادر المياه، ولفت إلى أن قمة المياه الواحدة تعكس اهتمامنا بقضايا المناخ.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، إن قمة المياه الواحدة تنطلق بالتزامن مع استضافة السعودية أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" الذي يحد من تدهور الأراضي والجفاف، إذ تعد الأراضي الوعاء الرئيسي للمياه العذبة فيما يواجه العالم تحديات متزايدة في قطاع المياه على غرار ارتفاع معدلات الجفاف الذي يؤدي إلى أزمات متعددة تتمثل في نقص المياه الصالحة للاستخدام، وتفاقم مشكلات التصحر وما يتبع ذلك من تهديد لحياة الإنسان والمجتمعات مما يستوجب العمل المشترك لوضع خطط لضمان مصادر المياه.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان في سياق كلمته: من هذا المنطلق عملت السعودية على إدراج موضوعات المياه للمرة الأولى ضمن خارطة العمل في مجموعة العشرين بعام 2020 بالإضافة لتقديمها 60 مليار دولار لدعم قطاع المياه في أكثر من 60 دولة.

وانطلقت في الرياض قمة "المياه الواحدة"، التي أعلنت السعودية عنها مسبقاً، بتأسيس منظمة عالمية للمياه، لتطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، وتبادل الخبرات والتجارب والتقنيات، وتعزيز البحث والتطوير والابتكار، وذلك بمشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.