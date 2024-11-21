شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ جَنين بحالة حمل نادرة في الأسبوع الـ26 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إنقاذ حياة جنين في حالة نادرة من الحمل خارج الرحم، بعد استقبال مستشفى النساء والولادة مريضة أربعينية في قسم الطوارئ تعاني من آلام حادة في البطن.

وأوضحت المدينة أن الحالة كانت في الأسبوع الـ26 من الحمل، وعند إجراء الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الموجات فوق الصوتية، تبيّن وجود جنين حي في وضعية خارج الرحم.



حالات الحمل النادرة

وجرى التحضير للعملية وتصنيف الحالة كعالية الخطورة، إذ أُجريت للمريضة عملية جراحية ناجحة شملت فتح البطن، واستخراج الجنين، وإزالة المشيمة المنغرسة في المبيض والأنبوب الأيمن، مع السيطرة الكاملة على النزيف.

وأشارت المدينة إلى أن المولود نُقل إلى عناية الأطفال حديثي الولادة، وهو في حالة صحية جيدة، بينما استقرت حالة الأم بعد العملية، وهي في تحسن مستمر.