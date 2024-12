شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية.. والجيش يرفع حالة التأهب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الأحكام العرفية في خطاب تلفزيوني مباشر غير معلن عنه اليوم الثلاثاء.

ولم يوضح "يون" الإجراءات التي سيجري اتخاذها، مستشهدا باقتراح قدمه حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين. الطوارئ في كوريا الجنوبية وقال يون في خطابه: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوى الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة.. أعلن حالة الطوارئ والأحكام العرفية".

وأمر وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ-هيون، بعقد اجتماع لكبار القادة ودعا إلى رفع اليقظة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الوزارة، الثلاثاء، بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية.