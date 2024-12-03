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نشرة السومرية.. البرلمان يخفق بعقد جلسته بفعل الخلافات والبصرة تشكو ازمة حادة بمادة الكاز

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بغداد - ياسين صفوان - # في ظل اضطراب الاوضاع.. السوداني يجري مباحثات هاتفية مع اردوغان حول سوريا، ويؤكد: العراق لن يقف متفرجا

# البرلمان يخفق بعقد جلسته بفعل الخلافات الحادة.. عقدة القوانين الثلاثة مستمرة، والجدل الاكبر يتعلق بالعفو العام

# البصرة تشكو من ازمة حادة بمادة الكاز.. طوابير العجلات تصطف امام المحطات.. والاخيرة توصد ابوابها

# نقص امدادات الغاز الايراني يقلص ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية.. والمواطنون ينتقدون غياب البديل

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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