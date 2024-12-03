الاقتصاد

تداولات بـ 174.5 مليار جنيه.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

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واس- القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم.
وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 2.236 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 174.5 مليار جنيه.

مؤشر إيجي إكس

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 0.34% ليسجل 30628.74 نقطة، وزاد مؤشر (إيجي إكس 70) بنسبة 0.52% ليصل لمستوى 8460.57 نقطة.
كما امتدت المكاسب إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 0.30% لينهي تعاملاته عند مستوى 11603.59 نقاط.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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