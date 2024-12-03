شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية السرطان السعودية تتكفل برحلة 21 مستفيد للمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت جمعية السرطان السعودية ثاني رحلات المدينة المنورة على التوالي لـ21 من مستفيديها وذويهم المؤهلين صحياً ومن يسمح لهم بالسفر والتنقل بيسر وسلامة، وذلك على مدار 3 أيام شاملة تذاكر الطيران وتوفير السكن والمواصلات والوجبات الصحية.كما حرصت مشرفة الرحلة من قسم خدمة المستفيدين بالجمعية، نجود المطيري، على استقبال المستفدين وأهاليهم في مطار الملك فهد الدولي بالدمام والانطلاق لزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة لأداء الصلاة والعبادات واستشعار مهبط الوحي وحياة الرسول مع زوجاته واصحابه.فيما أبدى المستفيدين عن سعادتهم وشكرهم لأعضاء مجلس إدارة الجمعية ومن تكفل برحلة المدينة المنورة لإتاحة فرصة رؤية معالمها وآثارها الدينية، حيث تضمن برنامج الزيارة جولة في متحف السيرة النبوية والاماكن الأثرية ومعالم المدينة المنورة.