شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد المشاركين إلى حفل غرفة الشرقية للاستقبال السنوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ توافد المشاركين إلى حفل استقبال غرفة الشرقية السنوي، الذي يقام برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وذلك مركز معارض الظهران إكسبو.

وينطلق حَفلَ غرفة الشرقية استقبالها السنوي، بعد قليل، برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وذلك مركز معارض الظهران إكسبو.



وتسعى غرفة الشرقية من خلال حفل العام الذي يعد أكبر تجمع للقطاع الخاص بالمنطقة الشرقية.

ويشهد الحفل حضورًا من ممثلي الشركات الكُبرى والهيئات ومؤسسات القطاع الأهلي والسفارات والقنصليات العربية والأجنبية، فضلاً عن كبار ممُثلي المؤسسات الرسمية الحكومية من مختلف مدن ومحافظات المنطقة، إلى تعميق أواصر الروابط والعلاقات بين كافة مشتركيها وقطاع الأعمال وبين القطاع الخاص ومختلف شرائح المجتمع، بما يمثله الحفل السنوي من مُلتقى يُحفز على التفاعل ويحقق التواصل مع كبار مسؤولي ومديري المصالح والأجهزة الحكومية ومسؤولي القطاع الأهلي في المنطقة.