تكنولوجيا: Firefox لأندرويد يصبح المتصفح الافتراضي لمواقع سطح المكتب على الأجهزة اللوحية والقابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت Mozilla بتحديث متصفح Firefox على نظام اندرويد ليشمل دعم الإعداد الافتراضي لإصدار سطح المكتب لمواقع الويب على الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة مثل الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي.

في الإصدار الأخير من Firefox لنظام Android، v133، غيّرت Mozilla السلوك الافتراضي للأجهزة ذات “الشاشات الكبيرة” لفتح مواقع الويب في وضع سطح المكتب بدلًا من وضع الهاتف المحمول، تمامًا كما يفعل Google Chrome.

قدمت جوجل هذه الميزة في متصفح كروم في أواخر عام 2023 على الأجهزة اللوحية “المميزة”، لكن موزيلا لم تفرق بين الأجهزة. الآن، يتم تمكين التصفح في وضع سطح المكتب افتراضيًا على الأجهزة الكبيرة، مع إمكانية التحكم في هذا عبر إعدادات “إعدادات الموقع”، التي كانت تعرف سابقًا بـ “أذونات الموقع”.

وعلى عكس Chrome، يشمل هذا التحديث أيضًا الأجهزة القابلة للطي. ففي اختبار سريع، لاحظنا أن آخر تحديث لـ Firefox على اندرويد يفتح مواقع الويب في وضع سطح المكتب على الأجهزة القابلة للطي، مثل Pixel 9 Pro Fold، بينما لا يتيح Google Chrome هذه الميزة حاليًا.

بالإضافة إلى ذلك، يضع هذا التحديث علامة على المحتوى المنسوخ من وضع التصفح الخاص كـ “حساس”، بما يتماشى مع قدرة اندرويد على إخفاء عناصر الحافظة في الإشعارات.

ووفقًا لـ Mozilla، يتم الآن التعامل مع النص المنسوخ في وضع التصفح الخاص على أنه محتوى حساس. في Android 13 والإصدارات الأحدث، يتم إخفاء إشعارات الحافظة لتعزيز الخصوصية.

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