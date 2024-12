شكرا لقرائتكم خبر عن بموافقة خادم الحرمين.. منح وسام الملك عبدالعزيز لـ72 متبرعا بالأعضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة (الثالثة) لـ72 مواطنًا ومواطنة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًا.

فيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات: غسان بن عبدالقادر بن سعيد باوزير, مؤيد بن موسى بن حمد الصليفيح الموسى, عبدالعزيز بن بركات بن خضر الحساني المالكي, سويلم بن غويزي بن سالم الجليدي الحربي, عبدالله بن صالح بن عبدالله آل يعلاء الشهري عبدالرحمن بن حمد بن حمود آل حمد الغامدي, نوف بنت أحمد بن سالم العمري الفيفي, علي بن عوض بن سيف آل بالركاب القحطاني, سعد بن مهدي بن محمد المسعري الدوسري.

وشملت القائمة: راكان جابر حسن الشرفي، أحمد بن عبدالله بن حمد العوهلي, عبدالعزيز إبراهيم بن علي حكمي، أسامه بن إبراهيم بن عبدالعزيز الشعيبي, محمد بن ناصر بن محمد الرقمان المري, نايف بن إبراهيم بن عبدالله الراجحي, يحيى بن أحمد بن عيسى هميلي, سعيد بن محمد بن عبدالله آل الشقي القحطاني, عدنان بن سعيد بن مشرف آل عدنان الغامدي, محمد بن مشبب بن مسفر آل النعير القحطاني, بدر بن عجاب بن صنيتان الدغيلبي, منتظر بن ياسين بن صالح العاشور ماجد بن عامش بن محمد الزميلي الشمري.

كما شملت القائمة: فيصل بن عبدالله بن أحمد آل عبدان، محمد بن علي بن سعد آل حمود القحطاني، سامي بن خالد بن محمد الفدعاني العنزي، عبدالرحمن بن علي بن محمد بكاري، محمد بن غندف بن محسن البغاشي الشهراني، مؤيد بن حامد بن معلا الشريوفي, عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله القاسم, مجد بنت فيحان بن مقعد الغبيوي العتيبي، عبدالعزيز بن سليم بن سلمان الهجلة المطيري، بكر بن مبارك بن هنيدي البلادي، سعود بن عبدالله بن فهيد الصقيري، ناصر بن محمد بن جعفر صليل، عبدالعزيز بن غالب بن عبدالله الثبيتي العتيبي، عادل بن عبدالله بن حمدان الهويدي، شاعي بن زيد بن عائق العوني المطيري، مترك بن سلطان بن هذال آل شري القحطاني، بندر بن عوض بن سعيد الأسمري، موسى بن علي بن موسي عارضي شافعي، بدر بن عطاالله فهد آل سعد القحطاني.

وشملت القائمة: علي بن عبدالرحمن بن علي الفلاج، عبد اللطيف بن عبد المحسن بن راضي السالمي الحربي، محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الهجلة المطيري، عايش بن فلاح بن سلهوب المهيمزي الرشيدي، عبدالله بن حسن بن إبراهيم آل دريس، منصور بن عبدالرحمن علي السراري الشهراني، خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الملا، عمرو بن خالد بن سعد الثويقي، ناصر بن عبدالله بن سعد آل مساعد الحلافي.

كما شملت القائمة: رهف بنت عبدالعزيز بن عبدالله العيسى، نوال مبارك بن علي بن ظافر آل روق القحطاني، بدريه بنت إبراهيم بن عبدالله السديس، رزان بنت فلاح بن حسين آل روق القحطاني، غادة بنت محمد بن عايض الخشيم القحطاني، العنود بنت محمد بن سلطان آل حامد الهاجري، روان بنت بندر بن صالح الكريديس، مريم بنت محمد بن نقاء الشيباني، فاتن بنت عويض بن معيض اليزيدي الحربي، رغد بنت عبدالعزيز بن محمد السويلم، روان بنت خالد بن عبدالله الفوزان.

وشملت القائمة: منال بنت محمد بن حمد آل مديد، منال بنت أحمد بن محمد فلاتة، فاطمة بنت عبدالرحمن بن عبدالله آل مصلح الأحمري، أثير بنت خالد بن عبدالرحمن المحرج، ندى بنت عبدالله بن هليل الزغيبي الحربي، هند بنت عبدالله بن منصور بن منصور العساف، بدرية بنت بخيت بن مطلق الغامدي، الأميرة شهد بنت ناصر بن عبدالرحمن بن ناصر بن فرحان آل سعود، جواهر بنت فهد بن عبدالله الجبرين، مريم بنت خليفة بن عبدالله النعيم، تهاني بنت سعيد بن علي الكناني الزهراني.