محمد كريم يلتقى بيل غيتس في الرياض… شاهدوا الصور

التقى الممثل المصرؤ محمد كريم برائد التكنولوجيا حول العالم بيل غيتس، وذلك على هامش حضور جلسة للأخير في أحدى المنتديات الخيرية، حيث حرص “كريم” على توثيق اللحظة ونشر عدد من الصور التي جمعتهما سويًا.

ويعتبر بيل غيتس صاحب شركة مايكروسوفت، أحد المؤثرين في عالم التكولوجيا والبرمجيات، وهو من ضمن أهم أغنياء العالم، محققًا ثروة قدرها ١٠٤.٩ مليار دولار.

من جانبه، عبّر محمد كريم عن سعادته باللقاء، وعلّق على الصورة التي جمعته برائد التكنولوجيا بيل غبتس، إنه واحد من رواد العمل الخيري وعنوان للابتكار والإنسانية والرحمة، كل الاحترام لمجهوده في مجال الصحة العالمية وتغير المناخ والتنمية والتعليم وجاء اللقاء خلال حضورهما ختام منتدى مسك العالمي في الرياض بالسعودية.

في سياق مختلف ينتظر محمد كريم عرض فيلم The Gunslingers الجديد، وهو خامس بطولة له في هوليوود. الفيلم الذي يشارك فيه النجوم ستيفن دورف ونيكولاس كيدج وهو العمل الذي قام بتأليفه وإخراجه Brian Skiba .

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يلعب محمد كريم دور “Hoodoo”، وهو CowBoy لا يخاف الموت ويقاتل للدفاع باستماته عن مدينته وانقاذ حياته وحياة أصدقائه، ويظهر بطبيعة حادة وهو يرتدي قبعة رعاة البقر وبدلة ويقف بجوار ملوك هوليوود، كيج ودورف وهيذر غراهام.

يعتبر فيلم The Gunslingers ، ثاني الأعمال التي تجمع محمد كريم ونيكولاس كيدج، حيث عملا سويًا في فيلم”A Score To Settle” ..