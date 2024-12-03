بالفيديو- مجلة عالميّة تكرّم نجوم تركيا… شاهدوا اطلالاتهم على السجّادة الحمراء

أقيم بالامس حفل توزيع جوائز GQ Men The Year 2024 لهذا العام في تركيا حيث تمّ توزيع الجوائز بحضور حشد كبير من المشاهير. (http://www.instagram.com/p/DDGuwqNodOX/)

في هذا السياق، فازت بجائزة امرأة العام الممثلة جوكشي باهادير.

أما جائزة النجاح الدولي ذهبت الى الممثل ايلكر كاليلي.

جائزة النجاح الملفت للنظر حصدتها الممثلة أفرا ساراتش أوغلو التي تألقت بفستان أحمر وبدت في غاية الجمال.

أما جائزة نجم الشاشة ذهبت الى الممثل بوراك دينيز.

أما أفضل ممثل في السنة نالها الممثل أكين كوتش.

أما جائزة أفضل ممثل صاعد ذهبت الى الممثل بوراك بيركاي أكغول الذي تسلّم جائزته من الممثل خالد أرغنش الذي أشاد بـ “أكغول” على المسرح وقال: “منذ اليوم الذي تعرفت فيه على أكين أحبه جداً كشخص وأقدّره كثيرا كممثل، تمثيله يعجبني جدًا، عندما علمت بالخبر فرحت كثيرًا ورغبت بشدة بالتواجد هنا وتقديم الجائزة له. أهنئك وأتمنى أن تنال جوائز أكثر وأكبر”.

حضر الحفل عدد كبير من مشاهير تركيا أبرزهم: شيفال سام، بورجو كيراتلي، بوران كوزوم، صالح بادمجي، نسرين جواد زادة، بوراك دينيز، ايلكر كاليلي برفقة حبيبته المغنية سيلا، تشاغلا بوز، أفرا ساراتش أوغلو، أوزغي ياغيز، بوراك بيركاي أكغول، جوكشي باهادير مع زوجها، ديرين تالو، شيماء سوباشي، باريش باكتاش، أكين كوتش، ايبرو شاهين، ميليسا دونغيل، جوكبيرك دميرجي، ياسمين ألين وغيرهم.

كان لافتًا جدًا اطلالات الفنانات في الحفل اللواتي ظهرن بتصاميم جريئة جدًا.

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أيضًا كان لافتًا انضمام العديد من الثنائيات يدًا في يد على السجادة الحمراء باستثناء بوراك دينيز وستيمسو أوزديمير حيث انضمّا كل واحد منهما بمفرده على الرغم من اعترافهما بعلاقتهما وهنّأت ستيمسو حبيبها بوراك على جائزته المستحَقّة.