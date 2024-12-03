النجوم يتألقون في حفل غوثام السّينمائيّ… إليكم القائمة الكاملة للجوائز

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تألّق عدد كبير من مشاهير هوليوود، على السّجّادة الحمراء، أمس الإثنين، في حفل توزيع جوائز Gotham (غوثام السّينمائيّة) بنسخته الرّابعة والثّلاثين، في Cipriani Wall Street في مدينة نيويورك.
بهذه المناسبة، ضجّت مواقع التّواصل الاجتماعيّ بالعديد من صور وفيديوهات النّجوم العالمييّة التي حضرت الحفل من بينهم: أنجلينا جولي، نيكول كيدمان، باميلا أندرسون، زندايا، جيسّيكا تشاستين، ديمي مور، كيران كولكين، كولمان دومينغو، سيباستيان ستان، أوسكار اسحاق، إيلي فانينغ، جوليا ستايلز، جوش أوكونور، تيموثي تشالاميه وغيرهم. (شاهدوا الفيديو)
سلّطت جوائز جوثام، لهذا العام الضّوء على الأهميّة المتزايدة لرواية القصص الواعية اجتماعيًّا والأصوات الإبداعيّة الجريئة وذهبت جائزة أفضل فيلم إلى فيلم “رجل مختلف”، لآرون شيمبرغ، ممّا يؤكد تقدير الأكاديميّة للهويّات المعقّدة.
خلال الحفل لفتت الممثّلة البالغة من العمر سبعة وخمسين عامًا والمرشّحة عن دورها في فيلم “The Last Showgirl” ، باميلا اندرسون الأنظار، إذ ظهرت في ثوب ذهبيّ وبدون مساحيق تجميل نهائيًّا.
هذا العام، تضمّن الحدث إشادة خاصّة بشخصيّات بارزة مثل أنجلينا جولي وزندايا ودينيس فيلنوف وغيرهم.
ولأوّل مرّة منذ بضع سنوات، تخطّت جوائز جوثام فئات التّلفزيون تمامًا وكرّست نفسها للشّكل السّينمائيّ.
فقد فازت الممثّلة أنجلينا جولي، بجائزة تكريم الأداء، عن دورها في أحدث أفلامها ماريا Maria.
ووجّهت في كلمتها التّحيّة، لوالدتها التي كانت أولويّتها للفنّ وقراءة الكتب.
كما تحدّثت بطلة “Maleficent” أيضًا عن ابنتها، فيفيان، إذ ثمّنت طموحها ومحبّتها للمسرح والسّينما.
من جانبها، حصلت النّجمة، زندايا البالغة من العمر ثمانية وعشرين عامًا، على جائزة Spotlight Tribute من Gotham Awards، تقديرًا لجهودها في مجال السّينما والتّلفزيون وذلك عن أدائها في فيلم Challengers للمخرج لوكا غوادانينو.
أهدت زندايا جائزتها لوالدتها التي حضرت الحفل إلى جانبها إضافة إلى صاغة الأفلام والمنتجين ومصمّمي الأزياء ، مصفّفي الشّعر والماكياج.
إضافة إلى زملائها الذين وصفتهم بالرّائعين، كما شكرت المخرج غوادانينو.
أمّا قائمة الفائزين في حفل توزيع جوائز غوثام هذا العام فقد تضمّنت:
أفضل فيلم روائيّ طويل: A Different Man
أفضل فيلم دوليّ: All We Imagine as Light
أفضل فيلم وثائقيّ: No Other Land
أفضل مخرج: راميل روس، Nickel Boys
أفضل سيناريو: بناته الثّلاث، Azazel Jacobs
أفضل أداء رئيسيّ: كولمان دومينغو، Sing Sing
أفضل أداء مساعد: كلارنس ماكلين، Sing Sing
أفضل أداء رائد: براندون ويلسون، Nickel Boys
كانت هذه تفاصيل خبر النجوم يتألقون في حفل غوثام السّينمائيّ… إليكم القائمة الكاملة للجوائز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.