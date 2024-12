النجوم يتألقون في حفل غوثام السّينمائيّ… إليكم القائمة الكاملة للجوائز

تألّق عدد كبير من مشاهير هوليوود، على السّجّادة الحمراء، أمس الإثنين، في حفل توزيع جوائز Gotham (غوثام السّينمائيّة) بنسخته الرّابعة والثّلاثين، في Cipriani Wall Street في مدينة نيويورك.

بهذه المناسبة، ضجّت مواقع التّواصل الاجتماعيّ بالعديد من صور وفيديوهات النّجوم العالمييّة التي حضرت الحفل من بينهم: أنجلينا جولي، نيكول كيدمان، باميلا أندرسون، زندايا، جيسّيكا تشاستين، ديمي مور، كيران كولكين، كولمان دومينغو، سيباستيان ستان، أوسكار اسحاق، إيلي فانينغ، جوليا ستايلز، جوش أوكونور، تيموثي تشالاميه وغيرهم. (شاهدوا الفيديو)

سلّطت جوائز جوثام، لهذا العام الضّوء على الأهميّة المتزايدة لرواية القصص الواعية اجتماعيًّا والأصوات الإبداعيّة الجريئة وذهبت جائزة أفضل فيلم إلى فيلم “رجل مختلف”، لآرون شيمبرغ، ممّا يؤكد تقدير الأكاديميّة للهويّات المعقّدة.

خلال الحفل لفتت الممثّلة البالغة من العمر سبعة وخمسين عامًا والمرشّحة عن دورها في فيلم “The Last Showgirl” ، باميلا اندرسون الأنظار، إذ ظهرت في ثوب ذهبيّ وبدون مساحيق تجميل نهائيًّا.

هذا العام، تضمّن الحدث إشادة خاصّة بشخصيّات بارزة مثل أنجلينا جولي وزندايا ودينيس فيلنوف وغيرهم.

ولأوّل مرّة منذ بضع سنوات، تخطّت جوائز جوثام فئات التّلفزيون تمامًا وكرّست نفسها للشّكل السّينمائيّ.

فقد فازت الممثّلة أنجلينا جولي، بجائزة تكريم الأداء، عن دورها في أحدث أفلامها ماريا Maria.

ووجّهت في كلمتها التّحيّة، لوالدتها التي كانت أولويّتها للفنّ وقراءة الكتب.

كما تحدّثت بطلة “Maleficent” أيضًا عن ابنتها، فيفيان، إذ ثمّنت طموحها ومحبّتها للمسرح والسّينما.

من جانبها، حصلت النّجمة، زندايا البالغة من العمر ثمانية وعشرين عامًا، على جائزة Spotlight Tribute من Gotham Awards، تقديرًا لجهودها في مجال السّينما والتّلفزيون وذلك عن أدائها في فيلم Challengers للمخرج لوكا غوادانينو.

أهدت زندايا جائزتها لوالدتها التي حضرت الحفل إلى جانبها إضافة إلى صاغة الأفلام والمنتجين ومصمّمي الأزياء ، مصفّفي الشّعر والماكياج.

إضافة إلى زملائها الذين وصفتهم بالرّائعين، كما شكرت المخرج غوادانينو.

أمّا قائمة الفائزين في حفل توزيع جوائز غوثام هذا العام فقد تضمّنت:

أفضل فيلم روائيّ طويل: A Different Man

أفضل فيلم دوليّ: All We Imagine as Light

أفضل فيلم وثائقيّ: No Other Land

أفضل مخرج: راميل روس، Nickel Boys

أفضل سيناريو: بناته الثّلاث، Azazel Jacobs

أفضل أداء رئيسيّ: كولمان دومينغو، Sing Sing

أفضل أداء مساعد: كلارنس ماكلين، Sing Sing

أفضل أداء رائد: براندون ويلسون، Nickel Boys